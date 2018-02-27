Başakşehir - Gençlerbirliği maçının ardından...

ATİLLA TÜRKER: TARİH BÖYLE YAZILMAZ

Hani, daha önce hiç izlemeseniz, “Şampiyonluğa oynayan Başakşehir bu mu” diye sorarsınız.

O derece etkisiz ve yetersizdi dün Başakşehir. Hatta sezonun en kötü Başakşehir’ini izledik diyebiliriz.

İnsan şaşırıyor haliyle, böylesine kritik bir maçta, bu takım nasıl böyle dağınık olur! Nasıl böyle etkisiz kalır!

Elle tutulur tek bir tarafı yoktu dün Başakşehir’in. Pozisyona girmekte müthiş zorlandı. Üretemedi. Gerekli mücadeleyi veremedi.

Özellikle kanatlarda çok etkisiz kaldı. Haliyle ne oldu? Adebayor topla buluşmakta çok zorlandı.

Diyeceksiniz, Başakşehir’de görevini yapan oyuncu hiç mi yoktu? Emre... O da biraz. Ama kötü isim çoktu. Hatta tamamına yakını kötüydü. Berbattı.

Takımın genelinde bir vurdumduymazlık vardı ki izah edilecek gibi değil. Yarınlarda bu maçı çok ararlar.

Dün ölü toptan bir gol yediler, şaşarsınız. Böyle baraj mı kurulur! Bir de buna kaleci Volkan’ın dikkatsizliğini ekleyin, bitti gitti işte.

Kabul, her takım kötü oynayabilir, her takım puan kaybedebilir. Ama önemli olan istekli olmaktır, varını yoğunu ortaya koymaktır.

Başakşehir bu mücadeleyle mi şampiyonluğa ulaşacak! Zor...

Bu maçtan ders alınması gerekiyor. Söylemeye gerek yok. Tarih yazabilmek için önce varınızı yoğunuzu ortaya koymanız gerekiyor. Disiplin ve özveri şart. Yoksa hiçbir şey yazılamaz ve yapılamaz.

Gençlerbirliği’ni ise yürekten kutluyoruz. Başarılı tablonun üstüne bir yenisini eklediler.

Gençlerbirliği’nin mevcut kadrosu biraz daha iyi olsa, bu mücadele azmi ve bu disiplinle şimdi çok daha iyi yerde olurlardı.

Dün yine beğeniyle izledik. İyi kapanıyorlar, iyi mücadele veriyorlar, rakip yarı alana iyi yerleşiyorlar. Ama gol yollarında gerekli etkinliği sağlayamıyorlar. Biraz beceriksizlik, biraz da yetersizlik yüzünden pozisyona girmekte zorlanıyorlar.

Dün 10 numara mücadele verdiler. Elbette aslan payı Ümit Özat’ın. Çünkü akıllı taktik ve iyi bir disiplinle bu güzel görüntü sağlandı. Adam paylaşımı, kademe anlayışı ve yardımlaşma çok üst düzeydeydi.

Sezonun ortasına doğru “Gençlerbirliği bu kadroyla küme düşer” deniliyordu. Ne oldu! İnanılmaz bir direnç gösterdiler. Helal olsun.

Ama yine de yazmadan duramayacağım. Gönül isterdi ki bu takımda altyapıdan yetişen oyuncu sayısı çok daha fazla olsaydı. Yetersiz yabancılara bu derece kucak açılmasaydı. Çünkü Gençlerbirliği’nin ülkemizdeki misyonu çok daha değişik. Çok daha farklı. Öz futbolcularla hedefe daha kolay ulaşıyor. Geçmişte bunu çok başardı. Dileriz yarınlarda da yine öz futbolcularıyla başarıya ulaşır.

ÜMİT ÖZAT

Gençlerbirliği’ne müthiş bir ivme kazandırdı.

BAŞAKŞEHİR

Çok isteksiz göründüler.

BÜLENT YAVUZ: BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ TEMİZDİ

Haftanın kapanış maçında hakem Ümit Öztürk, özellikle disiplin uygulamalarında önemli hatalar yaparken ceza alanları kontrolünde de zaman zaman yetersiz kaldı. Sağnak yağmur altındaki maçta tabii ki pozisyonları doğru yorumlamak hayli zordu ama bu klastaki hakem için çok zor olmamalı. 1. devrede Gençlerbirliği'nden Manu’nun ceza alanı sol ön köşesi içerisinde havadan gelen topa elleriyle müdahale etmesi 10 kusurlu hareketten biriydi.

Hakem yakın olmasına rağmen bu topu çarpma olarak değerlendirdi. Keza 2. devrede de G.Birliği’nin bir penaltı itirazı yine kabul görmedi. Zaten bu elle oynamalarla alakalı hakemler bir standardı yakalayamadı. Gökhan İnler’in rakibinin kaval kemiğine gelecek şekildeki darbesine sarı kart verildi. Oysa sarıdan biraz daha sınırları zorlayan bir müdahale gibi göründü. Başakşehir’in attığı gol ise başlangıçta ofsayt gibi görünse de yayıncı kuruluşun piero görüntüsüne göre de temizdi.