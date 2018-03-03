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Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Göztepe ile karşılaşıyor. Tamer Tuna önderliğinde iyi bir grafik çizen Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda 4 hafta aranın ardından galibiyete ulaşmayı hedefliyor. Son 4 maçında 1 galibiyet alan 47 puanlı Başakşehir, yaşadığı kayıpları telafi etmeyi planlıyor.

BAŞAKŞEHİR: 0 - GÖZTEPE: 0

(İlk yarı oynanıyor)

SAAT: Fatih Terim Stadı

HAKEMLER: Ali Palabıyık

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

CEZALI: Traore (Göztepe)

SAKATLAR: Arda Turan (Başakşehir) / Hakan Çinemre, Ömer (Göztepe)

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Kerim, Mossoro, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı



GÖZTEPE: Günay, Sabri, Kosanovic, Reis, Leo, Poko, Selçuk, Castro, Gouffran, Halil, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

Son 4 maçında 1 galibiyet alan 47 puanlı Medipol Başakşehir, haftaya lider Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sırada girdi. Altı haftalık galibiyet özlemine 23. haftada Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek son veren Göztepe ise 36 puanla 7. sırada bulunuyor.

GÖZTEPE DEPLASMANDA 4 HAFTADIR KAZANAMIYOR Deplasmanda son 4 maçında galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, rakibiyle ilk yarıda oynadığı müsabakayı 2-1 kaybetmişti.

Dış sahada 17 puan toplayan Göztepe, 12 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki 5 mağlubiyetinden 3'ünü İstanbul'da Fenerbahçe (2-1), Galatasaray (3-1) ve Kasımpaşa (3-1) karşısında aldı.

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de, Göztepe karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 25. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.