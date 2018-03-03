Medipol Başakşehir - Göztepe maçı bugün oynanacak. Ligde zirve yarışında mücadele eden Başakşehir, Göztepe karşısında 3 puan alarak liderlik yarışında geri düşmemek istiyor. Öte yandan Göztepe de 3 puan alarak ilk 5'e girmenin hedefinde. Peki Başakşehir - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık görev yapacak. Palabıyık'ın yardımcılığını Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen yapacak. Saat 16:00'da başlayacak olan karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından izlenebilecek.

İki takım arasındaki son maçı Başakşehir deplasmanda 2-1 kazandı.

İki takım arasındaki 7 maçta Göztepe 2, Başakşehir 4 galibiyet aldı.

Başakşehir, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Göztepe, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

Başakşehir, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

Göztepe, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, 7 gol yedi.

İki takım Süper Lig'de ilk defa bu sezonun ilk yarısında karşı karşıya geldi. Başakşehir, maçı 2-1 kazandı.

Başakşehir'de ligde en golcü oyuncu konumunda attığı 12 golle Emmanuel Adebayor bulunuyor.

Başakşehir, ligde geçen 23 haftada topladığı 47 puan ile lider Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Göztepe ise, ligde geçen 23 haftada topladığı 36 puan ile 7. sırada yer alıyor.

Deplasmanda son 4 maçında galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, rakibiyle ilk yarıda oynadığı müsabakayı 2-1 kaybetmişti.

Dış sahada 17 puan toplayan Göztepe, 12 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki 5 mağlubiyetinden 3'ünü İstanbul'da Fenerbahçe (2-1), Galatasaray (3-1) ve Kasımpaşa (3-1) karşısında aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Adama Traore'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek.

EMRE, CLİCHY VE CAİÇARA CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de, Göztepe karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 25. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.