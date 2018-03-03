Medipol Başakşehir - Göztepe maçı bugün oynanacak. Ligde zirve yarışında mücadele eden Başakşehir, Göztepe karşısında 3 puan alarak liderlik yarışında geri düşmemek istiyor. Öte yandan Göztepe de 3 puan alarak ilk 5'e girmenin hedefinde. Peki Başakşehir - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
BAŞAKŞEHİR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık görev yapacak. Palabıyık'ın yardımcılığını Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen yapacak. Saat 16:00'da başlayacak olan karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından izlenebilecek.
İki takım arasındaki son maçı Başakşehir deplasmanda 2-1 kazandı.
İki takım arasındaki 7 maçta Göztepe 2, Başakşehir 4 galibiyet aldı.
Başakşehir, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Göztepe, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.
Başakşehir, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.
Göztepe, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, 7 gol yedi.
İki takım Süper Lig'de ilk defa bu sezonun ilk yarısında karşı karşıya geldi. Başakşehir, maçı 2-1 kazandı.
Başakşehir'de ligde en golcü oyuncu konumunda attığı 12 golle Emmanuel Adebayor bulunuyor.
Başakşehir, ligde geçen 23 haftada topladığı 47 puan ile lider Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada bulunuyor.
Göztepe ise, ligde geçen 23 haftada topladığı 36 puan ile 7. sırada yer alıyor.
Deplasmanda son 4 maçında galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, rakibiyle ilk yarıda oynadığı müsabakayı 2-1 kaybetmişti.
Dış sahada 17 puan toplayan Göztepe, 12 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki 5 mağlubiyetinden 3'ünü İstanbul'da Fenerbahçe (2-1), Galatasaray (3-1) ve Kasımpaşa (3-1) karşısında aldı.
Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Adama Traore'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek.
EMRE, CLİCHY VE CAİÇARA CEZA SINIRINDA
Medipol Başakşehir'de, Göztepe karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 25. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.