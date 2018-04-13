Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da futbolcuların istekli görüntüsü Fatih Terim’in yüzünü güldürüyor. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, bir taraftan kazanıp liderlik koltuğunu yeniden devralmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan da sezonun ilk yarısında 5-1 kaybettikleri maçın rövanşını almak için intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. İdmanlarda futbolcularının oldukça hırslı olduklarını gören İmparator, oyuncularıyla ekstradan motivasyon konuşması yapmaya bile ihtiyaç duymuyor. Zorlu mücadeleyi şampiyonluğun kırılma maçı olarak gören Aslan, bu sezon en büyük motivasyon kaynağı olan taraftarının desteğini de arkasına alarak Medipol Başakşehir’i yeneceğine inanıyor.
MAICON MU, DENAYER Mİ?
Gençlerbirliği maçında yaptığı hatalarla dikkat çeken Maicon’un performansından memnun kalmayan Fatih Terim, dünkü idmanda çift kale maçta stoper tandemini Serdar ve Denayer’den oluşturdu. Sakatlanmadan önce Terim’in doğrudan ilk 11’inde şans verdiği Denayer’in, Medipol Başakşehir maçında yeniden formasına kavuşabileceği öğrenildi. Belçikalı’nın kondisyonunun eksik olması nedeniyle kesin kararını henüz vermeyen tecrübeli hoca, şu an için Denayer’i Maicon’un bir adım önünde görüyor.
LINNES DÖNDÜ
Kısa süreli sakatlığı nedeniyle bir süredir bireysel şekilde çalışmalarını sürdüren Martin Linnes, dün takımla birlikte antrenmana çıktı. Gençlerbirliği önünde Mariano’nun tel tel döküldüğünü gören Terim’in, Başakşehir karşılaşmasında formayı Norveçli’ye verebileceği ifade edildi.
TERİM TAKIMA GÜÇ YÜKLÜYOR
Hafta arasındaki idmanlarda takımına kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptıran teknik direktör Fatih Terim, rakibini bu stratejiyle devirmenin hesaplarını yapıyor. Başakşehir’in yaş ortalamasının yüksek olduğunu ve karşısındaki rakip tempolu oynayınca oyun planlarının bozulduğunu bilen deneyimli teknik direktörün, ilk dakikadan itibaren öğrencilerinin önde basıp oyunu rakip sahaya yıkmalarını istediği öğrenildi.
ALBAYRAK TAKİPTE
Galatasaray Sportif A.Ş. Yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Sarı-Kırmızılı takımın dünkü antrenmanını Florya’ya gelerek canlı takip etti. Yakın arkadaşı olduğu yöneticinin geldiğini gören Fatih Terim, Albayrak’ın yanına giderek bir süre sohbet etti.
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