Fransa kariyerini sonlandırıp sezon başında Başakşehir’e gelen Mevlüt Erdinç, az süre bulsa da rakip ağları sallamayı başarıyor. Süper Lig’de forma giydiği 14 maçın sadece 2’sine 11’de başlayan ve toplamda 316 dakika süre alan Mevlüt, dün de Göztepe karşısında skoru 2-0 yaparken, toplam gol sayısını da 4’e çıkardı. 31 yaşındaki forvet, Türkiye Kupası’nda da 2 kez fileleri havalandırdı.



ARDA LOCADA

Turuncu-Lacivertliler’in yıldız futbolcusu Arda Turan, Göztepe ile oynanan karşılaşmayı locadan takip etti. Sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan deneyimli oyuncu, dikkatli gözlerle karşılaşmayı izlerken, atılan gollerin ardından büyük bir sevinç yaşadı.

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