''Başakşehir'in yaş ortalaması 31.14''

Bugün tarihte belki de bir ilk yaşanacak...

Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak olan Başakşehir, yaş ortalaması yüksek takımların başında geliyor. Kadrosunda Emre Belözoğlu, Adebayor, Clichy ve Mossoro gibi tecrübeli oyunculara sahip olan Başakşehir, 31.41 yaş ortalaması ile dikkat çekiyor.

İLK A TAKIM TECRÜBESİ HOFFENHEIM!

Hoffenheim'ın teknik direktörü Julian Nagelsmann ise Avrupa'nın 5 büyük liginde yer alan en genç teknik adam olarak göze çarpıyor. 23 Temmuz 1987 doğumlu olan ve henüz 30 yaşının içinde bulunan Nagelsmann kariyerinde Hoffenheim dışında başka bir A takım çalıştırmadı. Augsburg, 1860 Munich ve Hoffenheim'ın alt yaş gruplarında teknik direktörlük yapan Nagelsmann, 2015/16 sezonundan bu yana Hoffenheim'ı çalıştırıyor.

Başarılı teknik adamın maç başına 1,68 puan ortalaması var...

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