Öne Çıkanlar
Başakşehir - Karabükspor
Futbol

Başakşehir - Karabükspor maçının ardından...

Süper Lig'in 19. haftasında Karabükspor'u ilk 45 dakikada bulduğu gollerle 5-0 yenen Başakşehir 42 puana yükselerek liderlik koltuğunu Galatasaray'dan geri aldı. Gazete Habertürk Spor yazarı Atilla Türker mücadeleyi yorumladı

30 Ocak 2018 Salı, 09:41:38 | Güncelleme:

Başakşehir’i seyrederken insanın gözü yoruluyor. Nasıl yorulmasın! İnanılmaz bir baskı kuruluyor. Nefis paslaşmalar yapılıyor. Her bir futbolcusu leblebi çekirdek gibi gol atıyor.

Kabul etmek gerekir, Başakşehir ülkemizdeki her takımı içeride ya da dışarıda yenebilecek bir güce sahip bulunuyor.

Haliyle de şampiyonluğun en büyük adayı olma özelliğini artık çok daha net bir şekilde ortaya koyuyor.

  • 903 PASTA 829 İSABET Oynadığı futbolla alkış toplayan ve zirveyi kimseye kaptırmayan Başakşehir’in başarısı rakamlara da yansıdı. Topu ayağında tutarak Karabük’ü yoran Turuncu-Lacivertliler, Süper Lig’de 2014-15’in başından bu yana bir maçta en fazla pas girişiminde bulunan (903) ve en fazla isabetli pas yapan (829) takım oldu.

Unutmamak gerekir. Başka takımlarda olan pek çok dezavantaj, Başakşehir’de avantaj olarak ön plana çıkıyor. Nasıl mı? Parasal sorun yok. Kadro geniş. Kupa yorgunluğu da yaşanmayacak. Kaliteli teknik ekibin son derece iştahlı oluşunu da bir kenara yazalım.

Zaten bu faktörler iyi bütünleştiği için harika bir Başakşehir ortaya çıktı.

Dün kısa kesmeseydi eğer, Beşiktaş’ın 29 yıl önce Adana Demirspor karşısında elde ettiği 10-0’lık rekoru zorlayabilir ve hatta kırabilirdi de...

  • Visca şov yaptı: 2 gol, 2 asist Karabükspor karşısında rahat bir galibiyet elde eden Başakşehir’de 90 dakikanın yıldızı kuşkusuz Edin Visca’ydı... Mücadeleyi 2 gol, 2 asistle noktalayan Boşnak yıldız, bu sezon ligdeki gol sayısını da 4’e yükseltti. Toplam 10 asisti bulunan ve 14 gole doğrudan katkı sağlayan Visca, Başakşehir’in en skorer ismi konumunda... İkinci sırada ise 9 gol, 1 asistli Adebayor var.

Karabükspor için fazla söze gerek yok. Bu takımı bu duruma düşürenler utansın. Kabahatin belki de en azı, dün sahada mücadele veren futbolcularda... Çoğu ise son yıllarda görev yapan bazı yöneticilerde... 

Bu güzelim kulüp, hiç kimse kusura bakmasın ama, transfer dönemlerinde adeta kevgire çevrildi. Bazı simsarların önü açıldı. Çanak tutuldu. Rezil bir tablo ortaya çıktı. Paralar sokağa atıldı. Zaten yöneticilerin ve simsarların bazıları halen savcılıkta ifade veriyor. Ne diyeyim! Kimilerine de ders olsun.

MAÇ SONU ASKER SELAMI

Başakşehirli futbolcular, Suriye’nin Afrin kentinde Zeytin Dalı Herekatı’nı sürdüren Mehmetçikler’i anmayı unutmadı. Mücadelenin ardından tüm takım tribünlere giderek asker selamı verdi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 2
  • Misafir 1 saat önce
    adebayor hepsinden nizami vermiş selamı :D
  • Misafir 4 saat önce
    başakşehirin bu yıl bileğini bükecek takım pek göremiyorum. gerçekten şahane oynuyorlar.
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu