Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyan Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ligde 69 puanı bulunan turuncu-lacivertliler, son haftaya, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde üçüncü sırada girdi. Kasımpaşa ise 46 puanla 8. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-1 kazandı.
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BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Elia, Bajic, Adebayor
YEDEKLER: Mert Günok, Attamah, İrfan Can, Napoleoni, Mevlüt, Tunay, Kerim Frei, Uğur, Alparslan, Gökhan İnler
TD: Abdullah Avcı
KASIMPAŞA: Ramazan, Vaigneau, Youssef, Veysel, Popov, Pavelka, Sadiku, Ahmed, Edouk, İlhan, Diagne
YEDEKLER: Eray, Kadem, Onur, Burak, Etoundi, Murillo, Hasan, Hakan
TD: Kemal Özdeş
STAT: Fatih Terim
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 3
SAKAT: Koita (Kasımpaşa
CEZALI: Arda Turan, Mossoro (Başakşehir) | Trezeguet, Omeruo (Kasımpaşa)
Son haftaya şampiyonluk iddiası ile giren Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez mutlu sona ulaşmak için Kasımpaşa maçını kazanıp ikili averajda üstünlük kurduğu lider Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe karşısında mağlup olmasını bekleyecek. Fenerbahçe'nin 69 puan ve averajla 2. sırada bulunduğu ligde, 3'lü averaj olması durumunda da Medipol Başakşehir şampiyonluğa ulaşacak.
ARDA VE MOSSORO YOK
Turuncu-lacivertli ekipte cezalı oyuncular Marcio Mossoro ve Arda Turan, bu mücadelede de forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde, kart cezası sona eren İrfan Can Kahveci ise takımdaki yerini alabilecek.
HESAP ZAMANI
Süper Lig’de nefes kesen şampiyonluk düğümü çözülüyor... Göztepe-Galatasaray, Fenerbahçe-Konyaspor ve Başakşehir-Kasımpaşa maçlarından çıkacak sonuçların ardından ilk 3 sıranın kaderi belli olacak. İşte tüm Türkiye’ye “Hesap kitap zamanı” dedirten o ihtimaller:
1- Galatasaray beraberliği veya galibiyeti: Sarı-Kırmızılılar, ne genel ne ikili ne üçlü averaja bakmadan 21. şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Fenerbahçe de kazanması halinde Başakşehir-Kasımpaşa maçının sonucuna bakmadan 2017-2018 sezonunu ikinci olarak tamamlayacak.
2- Galatasaray yenildi, Fenerbahçe ve Başakşehir kazandı: Bu durumda 3 takım da 72 puanda olacağı için 3’lü averaj devreye girecek. Burada 3 takımın kendi aralarında oynadığı maçlar tıpkı bir Devler Ligi grubu gibi değerlendirilecek. Bu ihtimalde Başakşehir, hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray’ı yendiği ve 6 puanla zirvede bulunduğu için şampiyon olacak. İkinci sırayı ise 3 ekip arasındaki genel averajla Kanarya alacak, Aslan ise sezonu üçüncü noktalayacak.
3- Galatasaray yenildi, Başakşehir puan kaybetti, Fenerbahçe kazandı: Fenerbahçe’nin şampiyon olması için tek yol olan bu olasılığın gerçekleşmesi halinde Galatasaray ile Fenerbahçe 72 puanda olacak ve iki takımın ikili averajları eşit olduğu için genel averaja bakılacak. Burada üstün olan mutlu sona ulaşacak. Puan kaybeden Başakşehir ise üçüncü olacak.
4- Galatasaray yenildi, Fenerbahçe puan kaybetti, Başakşehir kazandı: Bu sonuçta Galatasaray’la puanını 72’de eşitleyecek olan Başakşehir, Aslan’a karşı ikili averajdaki üstünlüğü nedeniyle tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşacak. Fenerbahçe puan kaybeder, dördüncü Beşiktaş da Sivas’ı yenerse Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibini geçip üçüncü sıraya yerleşecek. Kanarya ise ligi dördüncü bitirecek.
5- Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir puan kaybetti: Sarı-Kırmızılılar, bu durumda da şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak 2.’lik ve 3’lük yarışı kızışacak. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybı en çok Beşiktaş’a yarayacak. Bu ihtimal gerçekleşir Kartal da Sivas’ı yenerse ikinci sıraya yükselecek.
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