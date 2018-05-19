Süper Lig'de şampiyon bugün belli olacak. Saat 19.00'da lider Galatasaray, Göztepe deplasmanına konuk olacak. 69 puanla 3. sırada yer alan Başakşehir ise Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gözlerin Galatasaray maçında olacağı ligin son haftasında Başakşehir 3 puan alıp rakiplerinin yenilmesini bekleyecek. Galatasaray’ın yenilmesi durumunda, kazanırsa 2’li averajda önde olduğu için Başakşehir şampiyon olacak. Cimbom kaybederse, Fenerbahçe son maçını kazansa dahi taraflar 72’şer puana ulaşacağı için 3’lü averaj devreye girecek. Burada da üstün taraf Başakşehir... Peki, Başakşehir - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avcı'nın öğrencileri, son hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Başakşehir - Kasımpaşa maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Fatih Terim Stadı'nda Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde 69 puanı bulunan turuncu-lacivertliler, son haftaya, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde üçüncü sırada girdi. Kasımpaşa ise 46 puanla 8. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-1 kazandı.

Son haftaya şampiyonluk iddiası ile giren Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez mutlu sona ulaşmak için Kasımpaşa maçını kazanıp ikili averajda üstünlük kurduğu lider Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe karşısında mağlup olmasını bekleyecek. Fenerbahçe'nin 69 puan ve averajla 2. sırada bulunduğu ligde, 3'lü averaj olması durumunda da Medipol Başakşehir şampiyonluğa ulaşacak.

ARDA VE MOSSORO YOK

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde iki eksik bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte cezalı oyuncular Marcio Mossoro ve Arda Turan, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde, kart cezası sona eren İrfan Can Kahveci ise takımdaki yerini alabilecek.