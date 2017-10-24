Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Beşiktaş 4 maçtır kazanamıyor

Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray ile arasında olan 8 puanlık farkı indirme fırsatını tepen Beşiktaş’ın ligdeki performansı eski ışıltısından da uzaklaştı.

Şampiyonlar Ligi’nde 3’te 3 yapsa da bu periyotta ligdeki 4 maçından da 3 puan çıkaramayan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş dönemindeki en uzun galibiyet hasretini yaşadı. Kartal, en son Slaven Biliç yönetiminde 30 ile 33. haftalar arasında kazanamayarak benzer bir özlem çekmişti.

3 MAÇTA ÖNE BİLE GEÇEMEDİ



Bu 4 maçlık süreçte Fenerbahçe ve Gençlerbirliği’ne mağlup olup, Trabzon ve Başakşehir ile berabere kalan Beşiktaş, sadece Fırtına karşısında 2 kez öne geçebildi. Diğer 3 karşılaşmada hiç skor üstünlüğünü yakalayamayan Kartal, Başakşehir’i de dün son saniyede yakaladı.

BAŞAKŞEHİR KABUSU

Beşiktaş, Süper Lig’de Başakşehir’e karşı makus talihini yine değiştiremedi. Rakibiyle oynadığı son 4 maçta kazanamayan Siyah-Beyazlılar, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Turuncu-Lacivertliler’e karşı son 13 maçta ise sadece 2 kez gülebilen Kartal, son galibiyetini 2015-16 sezonunun ilk yarısında Mario Gomez’in golleriyle 2-0’lık skorla almıştı.

PARK YİNE YIKILMADI

Vodafone Park açıldığından beri sahasında kaybetmeyen Beşiktaş, Başakşehir karşısında uzatmalarda bulduğu golle yenilgiden kurtulurken, mabedinde yine bileği bükülmedi. Park’ta 25 maç oynayan Siyah-Beyazlılar, 19 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Öte yandan Kartal’ın iç sahadaki yenilmezlik serisi 32 maça yükseldi.