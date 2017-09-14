Başakşehir Ludogorets Maçı Canlı izle - Başakşehir - Ludogorets hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets ile karşılaşıyor. UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk kez mücadele edecek turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmayı kazanarak grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - LUDOGORETS

STAT: Fatih Terim

HAKEM: Stefan Johannesson

SAAT: 20.00

YAYIN: TRT 1

SAKAT: Mahmut Tekdemir (Başakşehir)

CEZALI: Marcelinho (Ludogorets)

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Clichy, Attamah, Epureanu, Caiçara, Gökhan İnler, Emre, Mossoro, Visca, Elia, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

LUDOGORETS: Broun, Cicinho, Natanael, Abel, Dyakov, Moti, Plastun, Paulo, Goralski, Wanderson, Lukoki

TEKNİK DİREKTÖR: Dimitar Dimitrov

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Öte yandan Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi gruplarında tarihindeki ilk maçında... Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme ve play-off turlarında yer alan turuncu-lacivertli ekip, ilk kez grup aşamasında mücadele ediyor.

BAŞAKŞEHİR TEKNİK DİREKTÖRÜ ABDULLAH AVCI: 2 tane Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamak, bize deneyim kazandırdı. Tecrübeli oyuncularım var ama kulüp tarihinde ilk defa grup oynuyoruz. Hep parçadan bütüne gittik. Hedef gruptan çıkabilmek. Eğer çıkarsak çok gerçekçi bir hedefe ulaşmış oluruz. Ondan sonrasına da bakacağız

AVRUPA'DAKİ 11. MAÇ

Medipol Başakşehir, Ludogorets ile karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 11. maçına çıkacak. Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberliği bulunan turuncu-lacivertliler, tarihinde ilk kez yer aldığı grup aşamasında başarılı olarak bir üst tura çıkmak istiyor.

AVRUPA KUPALARINDAKİ MAÇLAR

2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı. Play-off turunda ise Shakhtar Donetsk ile eşleşen turuncu-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmandaki karşılaşmayı da 2-0 kaybetmişti.

2015-2016 sezonunda, ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti. Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalmış, sahasında ise 2-0 kazanarak turu geçmişti.

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Sevilla'ya 2-1 mağlup olmuş, deplasmanda ise rakibiyle 2-2 berabere kalarak elenmişti. Başakşehir, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmıştı.

HEDEF 2. GALİBİYET

Abdullah Avcı'nın ekibi, sahasında Ludogorets'i mağlup ederek, Avrupa kupalarındaki ikinci galibiyetini de almaya çalışacak. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında sahasında oynadığı 2. maçta (2-0) elde etmişti.

EN GOLCÜ İSİM VİSCA

İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 10 maçta fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 17 gol gördü. Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en golcü ismi 4 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3 golü bulunan Eljero Elia ve 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro takip ediyor.

Medipol Başakşehir'in diğer 3 golüne ise Doka, Emre Belözoğlu ve Adebayor imza attı. Turuncu-lacivertli ekibin Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü, 2015-2016 sezonunda AZ Alkmaar ile yapılan ikinci maçta Doka, atmıştı.

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