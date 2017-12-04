Başakşehir - Osmanlıspor maçında, bir anne görme engelli kızına mücadeleyi sesli olarak anlattı

3 Aralık Dünya engelliler gününde Başakşehir - Osmanlıspor maçında tribünde örnek bir görüntü vardı. Bir anne görme engelli kızıyla maça geldi. Mücadeleyi sesli olarak anlatan anne, kızının maçın atmosferini ve pozisyonları zihninde canlandırmasını sağladı.

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