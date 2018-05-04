Süper Lig’de son 3 haftaya girilirken lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde olan Medipol Başakşehir, 32. haftanın açılış maçında bugün Demir Grup Sivasspor’u konuk ediyor...

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Bajic

TD: Abdullah Avcı

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Auremir, Bjarsmyr, Boye, Ziya, Saivet, N'Dinga, Hakan, Bifouma, Emre, Cyriac

TD: Samet Aybaba

STAT: Fatih Terim

SAAT: 20:00

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

DEMİR GRUP SİVASSPOR:

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

ÖNEMLİ EKSİKLER



Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalıları Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir bu mücadelede forma giyemeyecek.



BAŞAKŞEHİR'DE ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA



Medipol Başakşehir'de Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde Junior Caicara, İrfan Can Kahveci ve Kerim Frei, sarı kart cezası sınırında yer alıyor. Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, 33. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

SİVASSPOR'UN AVRUPA İDDİASI SÜRÜYOR

Ligde son 2 haftada Trabzonspor'u 2-0 ve Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek 32. haftaya 47 puan ve averajla 7. sırada giren kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.



7 OYUNCU SARI KART SINIRINDA



Demir Grup Sivasspor'da Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde Arouna Kone, Hakan Arslan, Carl Medjani, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Auremir ve Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 33. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADI