Süper Lig’de son 3 haftaya girilirken lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde olan Medipol Başakşehir, 32. haftanın açılış maçında bugün Sivasspor’u konuk edecek. Şampiyonluk yarışında liderlik için yarışan Başakşehir, bu maçı kazanması durumunda bir maç fazlalığıyla liderlik koltuğuna oturacak. Peki, Başakşehir - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Başakşehir - Sivasspor maçı ile ilgili ayrıntılar...
BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir ile Sivasspor 4 Mayıs Cuma yani bugün saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Fatih Terim Stadı’nda başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal uğurlu yönetecek. Rakibini yenip maç fazlasıyla liderlige yükselmek isteyen Başakşehir’de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.
Turuncu-Lacivertli ekipte sarı kart cezalıları Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir bu mücadelede forma giyemeyecek. Sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşan ve tedavisi süren Arda Turan ile sakatlığı geçen ve son idmanda takımla çalışan İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni’nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan kritik mücadele öncesinde ev sahibi ekipte Junior Caicara, İrfan Can Kahveci ve Kerim Frei, sarı kart cezası sınırında. Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde 33. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.
BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Manuel da Costa, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Mossoro (Arda), Eljero Elia, Mevlüt Erdinç
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Auremir, Mattias Bjarsmyr, John Boye, Ziya Erdal, Delvin N'Dinga, Hakan Arslan, Henri Saivet, Robinho (Bifouma), Emre Kılınç, Arouna Kone
SİVASSPOR 3 PUANA ODAKLANDI
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefini sürdürmeyi amaçlıyor.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün saat 18.30'da İstanbul'da basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.
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