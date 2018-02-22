Başakşehir soyunma odasında Beşiktaş tezahüratı

Medipol Başakşehirli Elia, takım arkadaşı Tunay Torun ile soyunma odasındaki kısa sohbetini sosyal medyadan paylaştı.



Hollandalı futbolcunun Başakşehir soyunma odasında çektiği ve paylaştığı hikayede, soyunma odasında yapılan Beşiktaş tezahüratı dikkat çekti. Elia'nın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görürken, soyunma odasında Beşiktaş tezahüratı yapan oyuncunun Arda Turan olduğu konuşuluyor.

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