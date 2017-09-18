Başakşehir-Trabzonspor maçında büyük ayıp!

Başakşehir ile Trabzon arasındaki maça tribünde yaşanan bir olay damga vurdu. Ev sahibi taraftarlar arasında yer alan iki minik Tabzon taraftarının üzerinde forma olunca şikayet geldi. Bunun üzerine görevliler, minik taraftarlardan formayı çıkarmasını istedi. Baba duruma tepki gösterse de mecburen formaları çıkarmak zorunda kaldı. Sosyal medyaya düşen görüntülere Bordo-Mavililer tepki gösterirken, Başakşehir’in Twitter hesabından “Biz böyle bir kulüp değiliz! Çocukların formasına karışma!” paylaşımı yapıldı.

Bu arada Beşiktaş Kulübü, iki çocuğu bulmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, bugün oynanacak olan Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçının seremonisine, iki çocuğu Trabzonspor formasıyla çıkarma kararı aldı.

twitter

twitter

TWITTER'DAN ATIŞMA

Maçın ardından iki kulüp sosyal medyadan atıştı. Bordo-Mavililer’e göndermede bulunan yapan Turuncu-Lacivertliler, “Bravo Trabzonspor, çok iyi mücadele ettiniz. Berabere kaldınız ama ‘Başakşehir’ ile berabere kaldınız” paylaşımını yaptı. Fırtına’nın twitter hesabı ise buna “Üç yıllık tarihinizle saygı kazandınız. Şampiyonluklarla dolu tarihimizde size de yer açacağız lakin bir daha logomuzdaki yıldızı silmeyin” şeklinde karşılık verdi.

— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) September 17, 2017