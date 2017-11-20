Başakşehir ve Konyaspor'un hakemleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Kasım Perşembe günü oynanacak Ludogorets-Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor-Olympique Marsilya maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında 23 Kasım Perşembe günü Bulgaristan ekibi Ludogorets ile deplasmanda oynayacağı ve TSİ 23.05'te başlayacak müsabakayı Çekya Futbol Federasyonundan Miroslav Zelinka yönetecek.

Zelinka'nın yardımcılıklarını Ondrej Pelikan ve Jan Patak'ın yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jiri Molacek olacak.

Atiker Konyaspor'un Avrupa Ligi I Grubu'nda 23 Kasım Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile oynayacağı maçta Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev görev alacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Karasev'in yardımcılıklarını Anton Averyanov ile Tikhon Kalugin üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Igor Demeshko yapacak.

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