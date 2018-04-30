Son yılların en çekişmeli şampiyonluk yarışını izliyoruz. Bitime 3 hafta kala zirveye ortak olmak isteyen 4 takım var. Heyecanı, çekişmesi oldukça yüksek maçlar izliyoruz. Yalnız şampiyonluk yarışı değil düşme potasında da büyük bir yarış söz konusu…

Ankara’da oynanan karşılaşma her iki takım için de önemliydi. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen M. Başakşehir ve düşme riskini yaşayan Osmanlıspor… Kritik maç futbolcuları da motivasyon olarak farklı etkiliyor…

Karşılaşmanın ilk yarısına bakıldığında, şampiyonluk yarışı içinde olan M.Başakşehir’in vasat oyunu herkesi şaşırttı. Topla çok oynamalarına rağmen pozisyon kısırlığı yaşadılar. Ev sahibi takım Osmanlıspor, kontra toplarla tehlikeli oldu. Duran toplarda fırsat buldular. Kornerden bir gol kazanarak skor için umutlandılar. Takım olarak istekliydiler. Rakibe alan bırakmadılar. Oyunu dar alana sıkıştırıp pas trafiğini ceza alanı dışında tutmayı başardılar. İzleyenler açısından ilk 45 dakika zevksiz, temposuz, pozisyonu olmayan bir karşılaşma oldu…

M.Başakşehirli oyuncuların boşluk bulamamalarının temel nedeni forvet oyuncularının statik oynamasıydı. Yer değiştirme yapmadılar. Disiplinli oynayan Osmanlı savunmasının istediği gibi geçti bu dakikalar. Yalçın, Adebayor’a adım attırmadı. Burada en önemli etken Arda’nın sergilediği oyundu. Barcelonalı Arda, kendini bir türlü oyuna veremiyor. Üstelik oyunun yavaşlamasına neden oluyor. Orta alanda topu öldürüyor. Geçmiş maçlarda da gördük. Emre-Arda ikilisi yan yana oynadıklarında her ikisinin de performansı yükseleceğine düşüyor…

İkinci yarıya 1-0 yenik başlayan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı önemli bir hamle yaptı. Arda’yı oyundan alarak ‘el freni’ni indirmiş oldu. Mossoro ve İrfan Can Kahveci, arkadaşlarını ateşleyen ikili oldu. İlk yarının aksine yer değiştirmeler rakip savunmayı şaşırttı. Emre, Adebayor, Visca gibi yetenekli yıldızlar özelliklerini sahaya yansıtmayı başardılar. Emre’nin de hakkını vermeliyiz. Arda’nın oyundan çıkması ile organizatörlüğü eline aldı. Çapraz paslarla arkadaşlarını pozisyona soktu. Maçın dönmesinde büyük rol oynadı. Bir başka başarılı isim de Visca. Attığı gol klasına yakışan hareketlerdi. Maçın kahramanlarından biriydi…

Bir başka isim de Adebayor’du. 70 dakika Yalçın’ın kontrolünden kurtulamadı. İki kez boşluk yakaladı. Birinde golü buldu. Bu dakikadan sonra da oyun üstünlüğü tamamen M.Başakşehir’in eline geçti. Son 15 dakika arka arkaya gelen goller şampiyonluk için büyük bir adımdı…

EMRE-VİSCA

İkinci yarı oyuna ağırlığını koyan Emre, galibiyette büyük rol oynadı. Visca da hızını ve fırsatçılığını ortaya koyarak tehlikeli bir oyuncu olduğunu gösterdi.

ARDA VASATTI

Bir var bir yok. Dün saha da gezindi, etkisizdi. Oyunun hızını kesti.

VİSCA DURDURULAMIYOR

Turuncu-Lacivertli takımın Boşnak yıldızı Edin Visca, bu sezonki süper performansını Osmanlı deplasmanında da sürdürdü. Takımının beraberlik golüne imza atan Visca, Süper Lig’de bu sezon 7 gole ulaştı. 28 yaşındaki futbolcu 14 asistle de bu alanda zirvede yer alıyor.

GERİ DÖNÜŞLER ONLARIN İŞİ: 14 PUANLIK DEV KAZANÇ

Osmanlıspor'u deplasmanda 4-1 yenerek şampiyonluk yarışında çok önemli bir virajı kayıpsız dönen Başakşehir’in bu sezon geriye düştüğü maçlardaki performansı oldukça dikkat çekici.

İstanbul ekibi, yenik duruma düştüğü 4 maçta Alanya’yı ve Akhisar’ı 2-1, Antalya ve Osmanlı’yı ise 4-1 yenerken Trabzon ile 2-2, Kayseri ile ise 1-1 berabere kaldı. Abdullah Avcı’nın öğrencileri böylece 14 puanı hanesine yazdırırken zirve mücadelesinde de dev bir kazanç sağlamış oldu.

MAHMUT VE ADEBAYOR CEZALI

Başakşehir’de iki önemli isim dün gördükleri sarı kartlar sonrası cezalı duruma düştü. İstanbul ekibinde ilk yarıda sararan Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir, haftaya Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecekler.