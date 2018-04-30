Son yılların en çekişmeli şampiyonluk yarışını izliyoruz. Bitime 3 hafta kala zirveye ortak olmak isteyen 4 takım var. Heyecanı, çekişmesi oldukça yüksek maçlar izliyoruz. Yalnız şampiyonluk yarışı değil düşme potasında da büyük bir yarış söz konusu…
Ankara’da oynanan karşılaşma her iki takım için de önemliydi. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen M. Başakşehir ve düşme riskini yaşayan Osmanlıspor… Kritik maç futbolcuları da motivasyon olarak farklı etkiliyor…
Karşılaşmanın ilk yarısına bakıldığında, şampiyonluk yarışı içinde olan M.Başakşehir’in vasat oyunu herkesi şaşırttı. Topla çok oynamalarına rağmen pozisyon kısırlığı yaşadılar. Ev sahibi takım Osmanlıspor, kontra toplarla tehlikeli oldu. Duran toplarda fırsat buldular. Kornerden bir gol kazanarak skor için umutlandılar. Takım olarak istekliydiler. Rakibe alan bırakmadılar. Oyunu dar alana sıkıştırıp pas trafiğini ceza alanı dışında tutmayı başardılar. İzleyenler açısından ilk 45 dakika zevksiz, temposuz, pozisyonu olmayan bir karşılaşma oldu…
M.Başakşehirli oyuncuların boşluk bulamamalarının temel nedeni forvet oyuncularının statik oynamasıydı. Yer değiştirme yapmadılar. Disiplinli oynayan Osmanlı savunmasının istediği gibi geçti bu dakikalar. Yalçın, Adebayor’a adım attırmadı. Burada en önemli etken Arda’nın sergilediği oyundu. Barcelonalı Arda, kendini bir türlü oyuna veremiyor. Üstelik oyunun yavaşlamasına neden oluyor. Orta alanda topu öldürüyor. Geçmiş maçlarda da gördük. Emre-Arda ikilisi yan yana oynadıklarında her ikisinin de performansı yükseleceğine düşüyor…
İkinci yarıya 1-0 yenik başlayan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı önemli bir hamle yaptı. Arda’yı oyundan alarak ‘el freni’ni indirmiş oldu. Mossoro ve İrfan Can Kahveci, arkadaşlarını ateşleyen ikili oldu. İlk yarının aksine yer değiştirmeler rakip savunmayı şaşırttı. Emre, Adebayor, Visca gibi yetenekli yıldızlar özelliklerini sahaya yansıtmayı başardılar. Emre’nin de hakkını vermeliyiz. Arda’nın oyundan çıkması ile organizatörlüğü eline aldı. Çapraz paslarla arkadaşlarını pozisyona soktu. Maçın dönmesinde büyük rol oynadı. Bir başka başarılı isim de Visca. Attığı gol klasına yakışan hareketlerdi. Maçın kahramanlarından biriydi…
Bir başka isim de Adebayor’du. 70 dakika Yalçın’ın kontrolünden kurtulamadı. İki kez boşluk yakaladı. Birinde golü buldu. Bu dakikadan sonra da oyun üstünlüğü tamamen M.Başakşehir’in eline geçti. Son 15 dakika arka arkaya gelen goller şampiyonluk için büyük bir adımdı…
EMRE-VİSCA
İkinci yarı oyuna ağırlığını koyan Emre, galibiyette büyük rol oynadı. Visca da hızını ve fırsatçılığını ortaya koyarak tehlikeli bir oyuncu olduğunu gösterdi.
ARDA VASATTI
Bir var bir yok. Dün saha da gezindi, etkisizdi. Oyunun hızını kesti.
VİSCA DURDURULAMIYOR
Turuncu-Lacivertli takımın Boşnak yıldızı Edin Visca, bu sezonki süper performansını Osmanlı deplasmanında da sürdürdü. Takımının beraberlik golüne imza atan Visca, Süper Lig’de bu sezon 7 gole ulaştı. 28 yaşındaki futbolcu 14 asistle de bu alanda zirvede yer alıyor.
GERİ DÖNÜŞLER ONLARIN İŞİ: 14 PUANLIK DEV KAZANÇ
Osmanlıspor'u deplasmanda 4-1 yenerek şampiyonluk yarışında çok önemli bir virajı kayıpsız dönen Başakşehir’in bu sezon geriye düştüğü maçlardaki performansı oldukça dikkat çekici.
İstanbul ekibi, yenik duruma düştüğü 4 maçta Alanya’yı ve Akhisar’ı 2-1, Antalya ve Osmanlı’yı ise 4-1 yenerken Trabzon ile 2-2, Kayseri ile ise 1-1 berabere kaldı. Abdullah Avcı’nın öğrencileri böylece 14 puanı hanesine yazdırırken zirve mücadelesinde de dev bir kazanç sağlamış oldu.
MAHMUT VE ADEBAYOR CEZALI
Başakşehir’de iki önemli isim dün gördükleri sarı kartlar sonrası cezalı duruma düştü. İstanbul ekibinde ilk yarıda sararan Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir, haftaya Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecekler.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.