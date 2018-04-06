Süper Lig’de Beşiktaş’ı ve Akhisar’ı yenerek şampiyonluk yolunda yara almayan Medipol Başakşehir, bugün sahasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatya’yı da devirip galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor. 57 puanlı lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, gelecek haftaki Galatasaray deplasmanına kayıpsız gitmek istiyor. Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ile ilgili merak edilenler...

BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak zorlu mücadele saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Başakşehir, ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanmıştı.

BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Joseph Attamah, Gael Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Arda Turan (İrfan Can), Eljero Elia, Emmanuel Adebayor

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Aly Cissokho, Doria, Sadık Çiftpınar, İssam Chebake, Murat Akça, Azubuike Okechukwu, Aytaç Kara, Mickael Pereira, Adem Büyük, Khalid Boutaib

MOSSORO VE NAPOLEONi KADRODA YOK

Başakşehir’de, sakatlıkları bulunan Mossoro ve Napoleoni, Malatya maçında görev yapamayacak. Abdullah Avcı’nın, Mossoro’nun yokluğunda orta sahada Arda’ya forma vermesi bekleniyor. İstanbul ekibinde Adebayor ile Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, kart görmeleri halinde, Galatasaray karşılaşmasında oynayamayacak.