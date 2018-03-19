Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışının iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir'in tecrübeli golcüsü Emmanuel Adebayor, adeta yıllara meydan okuyor.
Önemli bir kariyere sahip olan ve dünyanın önde gelen birçok takımında forma giyen Togolu golcü, kendisi adına oldukça talihsiz geçen bir dönemin ardından Medipol Başakşehir'de yeniden yükselişe geçti.
Medipol Başakşehir'e 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olan Adebayor, öncesindeki 6 ayı boşta geçirmesine karşın, beklentilerin çok üzerinde bir performansla takımına katkı verdi.
45 RESMİ MAÇTA 21 GOL ATTI
Emmanuel Adebayor, Medipol Başakşehir forması altında çıktığı 45 resmi karşılaşmada 21 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
Geride kalan sezonun ikinci yarısında çıktığı 11 lig maçında 6 kez, 5 Türkiye Kupası maçında ise 1 kez golle buluşan Adebayor, bu sezon ise istatistiklerini daha da iyileştirdi.
Togolu futbolcu, bu sezon oynadığı 23 lig maçında 12, 4 Şampiyonlar Ligi ile 1 Türkiye Kupası maçında 1'er kez golle buluşma başarısı gösterirken, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı 1 maçta ise skor üretemedi.
Adebayor, kaydettiği 12 golle Süper Lig'in en skorer oyuncuları arasında yer alıyor.
İKİ BUÇUK SEZONU 3 GOLLE TAMAMLAMIŞTI
Adebayor, Medipol Başakşehir'e transferi öncesi kariyerinde adeta dibe vururken, son 2,5 sezonunda ancak 3 gole imza atabilmişti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giydiği geçirdiği 2014-2015 sezonunda 17 resmi maça çıkan yıldız oyuncu 2 kez rakip ağları havalandırırken, Crystal Palace kadrosunda geçirdiği 2015-2016 sezonunda ise 15 resmi maçta 1 kez gol sevinci yaşayabildi.
Sezon sonunda Crystal Palace'ın serbest bıraktığı Adebayor, 2016-2017 sezonunun başlangıcında takım bulamayıp, devre arasında Süper Lig'in yolunu tuttu.
Adebayor, Medipol Başakşehir'de attığı gollerin yanı sıra sergilediği mücadeleci futbolla da örnek bir oyuncu profili çizdi.
ÖNEMLİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ
Profesyonel futbol kariyerine 2003-2004 sezonunda Fransız ekibi Monaco'da başlayan Emmanuel Adebayor, birçok önemli takımın formasını giydi.
Monaco ile ilk senesinde Şampiyonlar Ligi finali gören ancak Porto'ya 3-0 kaybedilmesi nedeniyle ikincilikle yetinen Adebayor, ardından Arsene Wenger idaresindeki Arsenal'in dikkatini çekti.
Arsenal'e 2005-2006 sezonunun devre arasında transfer olan Adebayor, burada adını tüm dünyaya duyurmayı başardı.
İngiltere Premier Lig'de 3,5 sezon Arsenal forması giyen oyuncu, ardından Manchester City'de 1,5 sezon, Real Madrid'de de yarım sezon top koşturdu.
Adebayor, 2011-2012 sezonu başında Tottenham'la sözleşme imzalayarak yeniden bir çıkış dönemi yakaladı. Tottenham'da geçirdiği 4 sezonun 3'ünde başarılı bir grafik çizen Togolu golcü, son yılında ise beklentilerin altında kaldı.
Son olarak Crystal Palace'da geçirdiği 2015-2016 sezonunda da varlık gösteremeyen Adebayor, 2016-2017 sezonu öncesi serbest kalmıştı.
ADEBAYOR'UN KULÜP KARİYERİ
Profesyonel futbol kariyerindeki 15. sezonu geçiren Adebayor'un kulüp takımlarındaki istatistikleri şöyle oldu:
|Sezon
|Takım
|Resmi maç
|Gol
|2017-2018
|Medipol Başakşehir
|29
|14
|2016-2017
|Medipol Başakşehir
|16
|7
|2015-2016
|Crystal Palace
|15
|1
|2014-2015
|Tottenham
|17
|2
|2013-2014
|Tottenham
|25
|14
|2012-2013
|Tottenham
|34
|8
|2011-2012
|Tottenham
|37
|18
|2010-2011
|Manchester City
|14
|5
|2010-2011
|Real Madrid
|22
|8
|2009-2010
|Manchester City
|31
|14
|2008-2009
|Arsenal
|37
|17
|2007-2008
|Arsenal
|48
|30
|2006-2007
|Arsenal
|41
|12
|2005-2006
|Arsenal
|13
|4
|2005-2006
|Monaco
|20
|4
|2004-2005
|Monaco
|44
|11
|2003-2004
|Monaco
|40
|8
AKMAN: ADEBAYOR, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E ÇOK ŞEY KATTI VE KATIYOR
Kariyerinde Gaziantepspor, Beşiktaş ve Galatasaray formalarıyla Süper Lig'de 35 yaşına kadar mücadele veren eski milli futbolcu Ayhan Akman, Emmanuel Adebayor'un Medipol Başakşehir için önemli işler yaptığını söyledi.
Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süre futbol oynamadığı bir dönemin ardında Adebayor'un alınmasının riskli bir transfer olduğuna dikkati çekerek, "Bir risk transferiydi ama Medipol Başakşehir için de çok uygun oldu. Böyle bir riski alabilecek yapıları var. Adebayor gerçekten Medipol Başakşehir'e çok şey kattı ve katıyor." diye konuştu.
Adebayor'un 34 yaşında sergilediği bu performansta, kendisine iyi bakmasının ve iyi çalışmasının etkili olduğuna inandığını dile getiren Ayhan Akman, şunları kaydetti:
"Son dönemde zaten üst seviye oyuncular ilerleyen yaşlara kadar oynayabiliyor. Bu durum tamamen kendinize ne kadar iyi baktığınızla alakalı. Futbolcular kulüplerine bir şeyler katar, kulüpler de oyunculara bir şeyler katar. Bu anlamda doğru bir kulübü de tercih etti ve uyum sağladı. Futbolda artık üst seviye oyuncular 36-37 yaşlarına kadar rahatlıkla sahada kalabiliyorlar. Adebayor da yine birkaç yıl daha bu seviyede oynayabilir."
ÇOLAK: SANTRFOR OLARAK ÇOK ETKİLİ
Türkiye ve Avrupa gol krallıklarına ulaşarak bir dönemin en önemli oyuncularından biri olan Tanju Çolak, Adebayor için övgüde bulundu.
Sadece son oynanılan Beşiktaş maçında değil, transfer olduğu dönemden itibaren Adebayor'un başarılı bir performans ortaya koyduğunu anlatan Çolak, "Santrfor olarak çok etkili, çok iyi pres yapıyor. Hiçbir santrforun yapmadığı kadar rakip savunmayı rahatsız edici baskı yapıyor. Bu takımı adına çok önemli. Çok özverili, bitmeyen istek ve arzusu var. Maçın önemini bilerek ona göre tüm gücünü ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.
Adebayor'un Medipol Başakşehir'e katkısına dikkati çeken Çolak, "Tabii ki Adebayor, Medipol Başakşehir’i tek başına şampiyon yapamaz, şampiyonluk bir ekip işidir ama şampiyonluğa ulaşırlarsa, bunun en önemli faktörlerinden biri de Adebayor olacaktır. En yakın örnek Adebayor, Aytemiz Alanyaspor maçında yoktu. Medipol Başakşehir gol pozisyonuna bile girmekte zorlandı. Adebayor takımı da oynatıyor, çok başarılı bir takım oyunu var." değerlendirmesinde bulundu.
Tanju Çolak, ilk transfer olduğu dönemde Adebayor için bazı tereddütleri olduğunu da vurgularken, "Türkiye’ye geldiğinde açıkçası ondan bu performansı beklemiyordum. Adebayor’un herkesi şaşırttığını düşünüyorum. Alışık olmadığımız bir golcü modeli çiziyor. Liderlik vasfının da çok güçlü olduğu bir gerçek." diyerek sözlerini tamamladı.
İŞLER: BUNU BAŞARMAK KOLAY DEĞİL
Eski milli futbolcu Cenk İşler ise Adebayor'un performansının zirvede olduğunu kaydederek, "Bunu başarmak kolay değil. Daha önce dünyanın büyük kulüplerinde oynayarak, belli bir yaşta Türkiye’ye gelen ve ligimizi küçük gören birçok oyuncu oldu. Kaybolup gittiler. Performans vermektense, burayı son durak olarak görüp, 'Parayı alıp gideyim.' havasında yaşadılar. Adebayor bunun tam tersi. Doğru bir profesyonel, Türk futbolcularına tam bir örnek. Hücumda çok etkili, takım arkadaşlarına sürekli yardım ediyor, oyunun her anını yaşıyor. Sadece attığı gollerle değil, diğer oyuncuların attığı gollerde de katkısı çok büyük." diye konuştu.
Adebayor'un takımı Medipol Başakşehir'i inanılmaz sahiplendiğini aktaran İşler, "Bu gibi oyuncular her zaman tüm kulüplerde olmalı. Sen dışarıda bir teknik adam olarak her şeye yetişemeyebilirsin. Saha içinde bir teknik adam olduğunu düşünün. Gheorghe Hagi, Galatasaray’da oynadığı dönemde Fatih Terim’in en büyük şansıydı. Defalarca karşı karşıya oynadım, Hagi saha içinde patrondu. Adebayor da bunun benzerini yapıyor. Eto’o da buna bir örnek. Kazanma hırsı hiç bitmiyor. Bu gibi karakterli sporcuların kazanma hırsı hiçbir zaman bitmez. Keşke tüm yabancı futbolcular, Adebayor, Eto’o, Hagi ve Alex gibi olsa." şeklinde görüş belirtti.
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