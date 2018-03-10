M. Başakşehir, farklı yenilginin yanı sıra 2 önemli oyuncusunu da kaybetti. Turuncu-Lacivertliler’de 71’de ikinci sarıdan kırmızı kart gören Alexandru Epureanu ile son anlarda sararan Emre Belözoğlu, gelecek hafta Beşiktaş ile oynanacak zorlu maçta cezalı duruma düştü.



MOSSORO: UTANÇ VERİCİ

Turuncu-Lacivertli takımın Brezilyalı oyuncusu Marcio Mossoro, kötü oynadıklarını belirterek şunları söyledi: “Takımım adına özür dilemek istiyorum. Utanç verici bir mağlubiyetti. Haftaya direkt kendi rakibimizle oynayacağız. Bu süreci hemen atlatmalıyız. Önümüzde 9 tane final maçı var.”

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