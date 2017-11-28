Başantrenör Nenad Markovic, Gaziantep Basketbol'da

Gaziantep Basketbol, kulüpte son iki yılı başantrenör olmak üzere 5 yıl görev yaptıktan sonra yolları ayrılan Stefanos Dedas'ın ardından Nenad Markovic ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Kente gelip kulüp yönetimiyle sözleşme imzalayan Markovic, Şahinbey Spor Salonu'nda takımın başında ilk antrenmana çıktı. Markovic, ligin 8'nci haftasında yarın TOFAŞ ile karşılaşacak Gaziantep Basketbol'un başında ilk maçına çıkacak.

Nenad Markovic

Gaziantep Basketbol