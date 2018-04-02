Uygun fiyatlı ve yüksek performanslı akıllı telefonlar geliştiren Başarı, Kaan serisini yeni modeli N2 ile genişletiyor.

18:9 oranlı 5,7 inç ekranından 1440 x 720 piksel çözünürlük sunan Kaan N2’nin ekranı telefonun ön yüzünün yüzde 83’ünü kaplıyor. Telefonun ekranında ayrıca leke oluşumunu engelleyen bir kaplama olduğu belirtiliyor.

13 MP ve 8 MP çift arka kameraya sahip olan telefonun ön bölümünde ise 8 MP bir kamera bulunuyor. Çift ton LED flaşla donatılan Kaan N2, HDR, ağır çekim video kaydı, panorama çekim kabiliyetlerine ve 4 kademeli derinlik moduna sahip.

0,2 milisaniye sürede kullanıcısını tanıyan parmak izi okuyucuya sahip olan telefon, 3 GB bellek ve microSD kartla 128 GB’a kadar artırılabilen 32 GB hafızayla geliyor. 8 çekirdekli 64 Bit işlemciye sahip Kaan N2, Android 7.0 işletim sistemiyle çalışıyor.

Tamamen metal malzemeden üretilen gövdeye ve siyah ile altın renk seçeneklerine sahip olan telefonun pili ise 3000 mAh kapasiteli.

Kaan N2, 999 TL fiyatla satışa sunulacak. Çevrimiçi ve fiziki perakende mağazalardan satın alınabileceği duyurulan KAAN N2, ayrıca Turkcell ve Vodafone’dan tarifeye ek olarak da satışa çıkacak