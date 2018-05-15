Geçen 13 Nisan'da yemin edip, 15 Nisan'da göreve başlayan toplam 228 çarşı ve mahalle bekçisinin ardından, bugün de 318 bekçi, Bornova'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşen törenle yemin etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Albay Mete Çağlar ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Recep Uysal katıldı.
DHA'nın haberine göre, Bekçi Gökhan Sapmaz'ın 'Gece Kartalları' adlı şiiri okumasının ardından söz alan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 2018'in ilk 5 ayında, evlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 60 azaldığını söyledi. Bekçilerin olduğu sokaklarda hırsızın, namussuzun, arsızın, teröristin olmayacağını bildiklerini ifade eden Aşkın, "Emniyet teşkilatı bu ülkenin teminatıdır. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte ülkemizin düşmanlarına asla geçit vermeyeceğiz. İster bölücü terör olsun ister radikal terör olsun ister FETÖ olsun, hangisinden gelirse gelsin biz bu milleti koruyacağız, bu devleti de ilelebet yaşatacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.
BAŞARILI BEKÇİLER POLİS OLACAK
Geçen 15 Nisan'da göreve başlayan bekçilerin 3 hafta içerisinde, çeşitli örgütlere mensup 10'dan fazla terörist yakaladığını vurgulayan Aşkın, "İçişleri Bakanlığı ile iletişime geçtik. Bizlere çarşı ve mahalle bekçiliği uygulamasından memnun olup olmadığımızı sordular ve onlara çok memnun olduğumuzu, uygulamaya sayının artarak devam edilmesini beklediğimizi söyledik. Sizlere bir de müjdem olsun, bekçilerin yani sizlerin gelişimini izleyeceğiz, durumlarınızı takip edeceğiz. Görevinde başarılı olup sivrilenleri polis kadrosuna alacağız. Mevzuatta herhangi bir sıkıntı yok, İçişleri Bakanlığı da konuya oldukça sıcak baktı" dedi.
Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Albay Mete Çağlar ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Recep Uysal, bekçilere sertifikalarını verdi.
Dönem birincisi Emrah Tatar da, törende bir konuşma yaparak, bekçilerin emniyet teşkilatının bir parçası olmaktan duydukları mutluluğun kelimelerle anlatılamaz olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Albay Mete Çağlar ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Recep Uysal, bekçilere sertifikalarını verdi. Tören, düzenlenen kokteylin ardından sona erdi.
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