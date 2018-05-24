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Patronuna asla, "Neden seni dinlemek zorunda olduğumu bilmiyorum" diyemezsiniz, ama kambur durduğunda bunu söylemeden anlatabilirsiniz. Bunun dışında dik durarak daha özgüvenli ve kendinden emin bir duruş sergileyebilecekken, kambur durarak daha pasif bir imaj çizebilirsiniz.