Çarpıcı senaryosu ve etkileyici oyunculukları ile bu sezonun çok konuşulan dizisi Çukur, sosyal sorumluluk projesi ile de örnek olmaya devam ediyor. Tohum Otizm Vakfı ve Show TV ile “Çukur Otizmin Farkında” sloganıyla otizm konusunda farkındalığı geniş kitlelere yaymayı hedefleyen dizi, birbirinden farklı çalışmalara imza atıyor. Bu çalışmalar kapsamında Tohum Otizm Vakfı’nın Şişli’deki okulu dizinin yıldız oyuncularını ağırlıyor. Daha önce Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Ece Yaşar ve İlayda Alişan’ın ziyaret ettiği okulun bu haftaki misafiri Çukur’un genç ve başarılı yıldızı Dilan Çiçek Deniz oldu.

Otizmli çocuklarla bir araya gelen ünlü oyuncu onlarla oyunlar oynayıp resimler yaptı. Çocuklarla bol bol sohbet eden Deniz, duygulu anlar yaşarken kendi çocukluk günlerine de geri döndü. Bu anlamlı ziyaret sonunda bir araya geldiği çocuklarla beraber fotoğraf çektiren ünlü oyuncu, erken teşhisin ve farkındalığın öneminin altını çizdi. Dilan Çiçek Deniz, duygularını şu sözlerle anlattı: “Tohum Otizm Vakfı’nın okuluna yapmış olduğumuz ziyarette farkındalığın ve erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu, aslında bu farklılık ile ilgili ne kadar az şey bildiğimizi tekrar tekrar öğrenmiş oldum. Özel eğitim alanları dışında hiçbir farklılığı olmayan muhteşem çocuklarla vakit geçirmek, onlara sarılmak tarifsiz bir his. Hepsine çok teşekkür ederim. İnsanlar farklı olana hep önyargılı ama hepimizin birbirimizden ne kadar farklı olduğumuz gerçeğini unutuyorlar.”

Dilan Çiçek Deniz, ziyaretinin sonunda tüm Çukur izleyicilerine seslenerek onları 11 Haziran Pazartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde Tohum Otizm Vakfı yararına gerçekleşecek büyük sezon finali gala gecesine davet etti.

OTİZİM HAKKINDA BİLGİ NOTU;

Otizmin bilinen tek çaresi, erken tanı ile yoğun, sürekli, özel eğitim!

Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen bir gelişimsel farklılık olan otizmin başlıca belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, ismi söylendiğinde bakmamak, konuşmada gerilik, parmağıyla istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini gösteriyor.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.