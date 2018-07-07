Başarısız deneylerde hayvanların acı çekmesine karşı Hollanda hayvansız bilimsel deneylere öncülük edecek

Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre, hayvan deneylerinin çoğu hastalıkların tedavisi konusunda başarılı sonuçlar vermiyor.
Gereksiz yere tekrar edilen deneyler yüzünden çok sayıda hayvan ölüyor ya da acı çekiyor.
Hollanda 2025 yılından itibaren hayvansız tıbbi deneylerin yaygınlaştırılmasını planlıyor.
Utrecht ve Radboud üniversiteleri ile Hollanda Kalp Enstitüsü'nün ortaklaşa yaptığı ataştırmaya göre, başarısız hayvan deneyleri konusundaki veriler neredeyse hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmıyor.
Zaman baskısı nedeniyle bir çok deney düzgün şekilde yapılmıyor. Genellikle daha önce yapılmış deneyler tekrarlanıyor.
Araştırmacı Mira van der Naald'a göre, gereksiz yere tekrarlanan deneyler yüzünden daha fazla hayvan acı çekiyor ya da ölüyor.
AD gazetesinin haberine göre, 2016 yılında Hollanda'da yaklaşık 450 bin hayvan deneyi gerçekleştirildi. 2015 yılında bu rakam 80 bin daha fazlaydı. Deneylerde kullanılan hayvanların yüzde 90'ı öldü.
Hollanda Radyosu'na konuşan araştırmacı van der Naald'a göre, hayvanların öldüğü deneyler, ilaçların geliştirilmesi için çok önemli. Umut veren bir ilaç, deney sırasında kobay olarak kullanılan hayvanın ölmesi durumunda, insanlar için de geliştirilmiyor.
Hollandalı araştırmacıya göre, hayvan deneylerindeki başarısız sonuçlar, bilimdeki performans baskısı yüzünden açıklanmıyor. Birçok bilim insanı da, sonuç alınamayan deneyler sırasında yüzlerce hayvanın acı çektiğini yazmaktan kaçınıyor. Bu nedenle, sağlıklı veriler elde edilemiyor.
Araştırmayı yapan iki üniversite ile Hollanda Kalp Enstitüsü, dünyanın her köşesinden bilim insanlarının hayvan deneyi ile ilgili sonuçları gerekirse isim vermeden kaydedebilecekleri bir web sitesi oluşturdu.
Hollanda hükümeti, maymunların tıbbi deneylerde kullanılmasına kısa sürede son verilmesini kararlaştırdı. Bu kapsamda, Avrupa'nın en büyük araştırma merkezlerinden biri olan Rijswijk Biyomedikal Primat Araştırma Merkezi'ndeki (BPRC) maymun deneylerinin yüzde 40 oranında azaltılması benimsendi.
BPRC'deki araştırmalarda yılda 200 - 250 maymun kullanılıyor. Hükümet, bu deneylerde bilgisayar simülasyonu gibi yeni tekniklerin kullanılmasından yana.
Hollanda aynı zamanda, 2025 yılından itibaren hayvansız bilimsel deneylerin yaygınlaştırılmasına öncülük yapma kararı aldı. Bu konuda meclise bilgi veren bilim insanları umutlu konuşuyor.
Bilim insanlarına göre, ciddi bir çaba harcanması sonucu hayvansız bilimsel deneyler başarılı olabilir. Yapay deri ve bilgisayar simülasyonları gibi alternatifler sayesinde deneylerde hayvanlara duyulan ihtiyaç en aza indirilebilir.
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