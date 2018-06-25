AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Binali Yıldırım burada bekleyen kalabalığa hitap etti.

BİNALİ YILDIRIM: BUGÜN BAYRAM GÜNÜDÜR"

Binali Yıldırım, "Seçim kampanyasındaki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bugün yeni bir gündür. Geçmiş geçmişte kaldı. Yeni günde yeni şeyler söylemek lazım diyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 7'den 70'e bütün vatandaşlarının hukuku artık güvence altındadır." diye konuştu.

Yıldırım, "Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdür. Gün, 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gündür. 24 Haziran seçimleri demokrasi tarihimizin en önemli dönüm noktası olmuştur." şeklinde konuştu.

"BU SEÇİMİN KAYBEDENİ YOKTUR"

Yıldırım, "Aziz milletimize minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. Bir kez daha Türkiye kazandı. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Seçimlere bu kadar yüksek katılım olması vatandaşımızın geleceğine inancını en güzel şekilde göztermiştir. Farklılıklarımızla yeniden kaynaşmak için, bir ve beraber olmak için hazırız, bu aşk ve şevkle geleceğe kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her bir vatandaşımızın cumhurbaşkanı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yeni sistem devreye girmiştir. Yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacak. Erdoğan yeni sistemin cumhurbaşkanıdır." dedi.