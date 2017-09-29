Başbakan Binali Yıldırım Çanakkale'de

Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale Havalimanı Terminal Binası açılışını gerçekleştirdi. Başbakan Yıldırım, "Bugün Türkiye, havacılıkta dünyada 11inci, 28 Avrupa ülkesi arasında 5inci sıraya yükseldi. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları, Avrupanın 2nci büyük şirketi haline geldi. Nereden nereye... İç-dış hat 34 milyon yolcudan bugün 174 milyon yolcuya çıktı." diye konuştu.

Yıldırım, açılışın ardından Troia Kültür Merkezi'nde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi akademik yılı açılışı ve fahri doktora tevcih törenine katılacak.