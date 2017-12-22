Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırm, BM'deki tarihi oylamaya ilişkin "Bu ABD'ye açık bir mesajdır. Ümit ederim ki ABD yönetimi alınan bu kararı doğru okur ve yanlış verdiği bu karardan bir an önce vazgeçer." dedi.
Yıldırım, OHAL Komisyonu'nun verdiği ilk karara ilişkin olarak da "İtirazı reddedilenler varsa itiraz yolu açılıyor, bundan sonra mahkemeye gidebilecekler" diye konuştu.
Yıldırım'ın açıklamaları:
BM'DEKİ TARİHİ OYLAMA
Kudüs kararı tarihi bir karardır. BM Genel Kurulu'nda açık ara farkla ABD Başkanı'nın tek taraflı aldığı uluslararası hukuka, BM'nin daha önceki kararlarına tamamen ters olan bu karar üye ülkelerin büyük bir çoğunluğu tarafından uygun görülmemiş ve kabul edilmemiştir. Bu ABD'ye açık bir mesajdır. Ümit ederim ki ABD yönetimi alınan bu kararı doğru okur ve yanlış verdiği bu karardan bir an önce vazgeçer. İsrail ve Filistin arasında yarım asıra varan anlaşmazlık büyük acılara sebep olmuş. Bu acıların devam etmemesi gerekir. Yeni bir sorun alanının ortaya çıkarılması insanlık için bölge için büyük bir felaketin başlangıcı olacaktır.
Türkiye baştan beri, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu konuda çok aktfi ve öncü bir rol üstlendi. İİT dönem başkanı Türkiye, dönem başkanı sıfatı ile, sayın Cumhurbaşkanımız bütün İslam ülkelerini olağanüstü zirveye davet etti. 12 Aralık'ta, ABD'nin 6 Aralık'ta almış olduğu karara karşı çok büyük bir tepki verilmiş oldu. ABD Genel Kurul'da da yalnız kaldı, bütün tehditlere rağmen. Bundan sonra bütün BM'nin sağduyuya sahip ülkeleri, Avrupa ağırlıklı olarak, uzak doğu hiçbir ülkenin bu karara olumlu bakışı söz konusu değil.
OHAL KOMİSYONU'NUN İLK KARARI
Bu itiraz komisyonu geçtiğimiz aylarda kanunla kurulmuştu. Bütün müracaatları aldı. Bütün kurumlardan dosyalarını temin ettiler. İstihbaratla ilgili birimlerden bilgileri toplandılar. Kararlarını da aldılar. Bundan sonra ellerindeki dosyaları gündemlerine göre almaya devam edecekler. Çok güçlü bir ekibi var, kapsamlı çalışma yapıyorlar. Sadece duyumlarla değil, belgelerle bilgilerle titiz çalışma yürütüyorlar. İtirazı reddedilenler varsa itiraz yolu açılıyor, bundan sonra mahkemeye gidebilecekler.
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