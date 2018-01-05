Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Hamamönü'nde Mehmet Akif İnan Vakfı hizmet binasının açılışında konuştu. Yıldırım, "15 yılda 5 bin vakıf ve eseri metruk olmaktan çıkarıp ihya ettik, en güzel hale getirdik" diye konuştu.
Yıldırım ayrıca, "Çirkin oyunlarla, tahriklerle kimsenin varacağı bir yer yoktur. Artık o dönemler geride kalmıştır" dedi.
Yıldırım, şehit polis Fethi Sekin'in ölüm yıl dönümüne ilişkin, "Bugün aynı zamanda polis memurumuz, şehidimiz Fethi Sekin'in ölüm yıl dönümü. Bugün yine Beytüşşebap'ta şehit olan Mehmetçiğimize de bu vesile ile Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.
Yıldırım'ın açıklamaları:
Akif hocamız Memur-Sen'i eski Türkiye'nin o karanlık dönemlerinde ağır vesayet düzenine en güçlü şekilde karşı durarak kurmuştur. Sadece sivil toplum alanında başarılara imza atmakla kalmamıştır. Türkiye'nin düşünce ve sanat hayatının en önemli 7 yıldızından biridir. Akif İnan geniş coğrafyamızda barışa ve huzura hasret, özellikle de çok sevdiği Mescid-i Aksa'ya hasret içinde gözlerini hayata kapadı. O Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir diyen Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün asla yalnız olmadığını tüm dünyaya duruşu ile ortaya koydu.
Kültür ve sanat konusunda son 15 yılda önemli yatırımlar yaptık. Bu topraklardan yeni Akif İnanların, yeni Necip Fazılların, yeni Cemil Meriçlerin çıkması en büyük ümidimizdir.
15 yılda 5 bin vakıf ve eseri metruk olmaktan çıkarıp ihya ettik, en güzel hale getirdik. Hem geçmişimize sıkı sıkıya sahip olacağız hem de yeni yüzümüzü bütün dünyaya tanıtacağız.
Türkiye geçtiğimiz yıl zor ama bir o kadar da başarılı bir yıl geçirdi. Ekonomimiz, işimiz, yatırımlarımız büyüdü gelişti. 2019'de madden olduğu kadar manen de güçlü bir Türkiye'yi inşa etmenin amacındayız. Desteklerimiz ve teşvilerimiz artarak devam edecek.
Sanatı eylemle, aksiyonla birlikte yürüten çok fazla insan yok. Bunlardan en önemlilerinden biri de Akif İnan'dır. 12 Eylül döneminde konferansları ile vesayet rejimine karşı dimdik durmuştur. Bu millete hayal kırıklığı yaşatmadık, bundan sonra da yaşatmayacağız.
Çirkin oyunlarla, tahriklerle kimsenin varacağı bir yer yoktur. Artık o dönemler geride kalmıştır. Tek başımıza da kalsak millet emanetini, milletin egemenliğini her şart altında savunmaya devam edeceğiz.
Bugün aynı zamanda polis memurumuz, şehidimiz Fethi Sekin'in ölüm yıl dönümü. Bugün yine Beytüşşebap'ta şehit olan Mehmetçiğimize de bu vesile ile Allah'tan rahmet diliyorum.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.