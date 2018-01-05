Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Hamamönü'nde Mehmet Akif İnan Vakfı hizmet binasının açılışında konuştu. Yıldırım, "15 yılda 5 bin vakıf ve eseri metruk olmaktan çıkarıp ihya ettik, en güzel hale getirdik" diye konuştu.

Yıldırım ayrıca, "Çirkin oyunlarla, tahriklerle kimsenin varacağı bir yer yoktur. Artık o dönemler geride kalmıştır" dedi.

Yıldırım, şehit polis Fethi Sekin'in ölüm yıl dönümüne ilişkin, "Bugün aynı zamanda polis memurumuz, şehidimiz Fethi Sekin'in ölüm yıl dönümü. Bugün yine Beytüşşebap'ta şehit olan Mehmetçiğimize de bu vesile ile Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Akif hocamız Memur-Sen'i eski Türkiye'nin o karanlık dönemlerinde ağır vesayet düzenine en güçlü şekilde karşı durarak kurmuştur. Sadece sivil toplum alanında başarılara imza atmakla kalmamıştır. Türkiye'nin düşünce ve sanat hayatının en önemli 7 yıldızından biridir. Akif İnan geniş coğrafyamızda barışa ve huzura hasret, özellikle de çok sevdiği Mescid-i Aksa'ya hasret içinde gözlerini hayata kapadı. O Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir diyen Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün asla yalnız olmadığını tüm dünyaya duruşu ile ortaya koydu.

Kültür ve sanat konusunda son 15 yılda önemli yatırımlar yaptık. Bu topraklardan yeni Akif İnanların, yeni Necip Fazılların, yeni Cemil Meriçlerin çıkması en büyük ümidimizdir.

15 yılda 5 bin vakıf ve eseri metruk olmaktan çıkarıp ihya ettik, en güzel hale getirdik. Hem geçmişimize sıkı sıkıya sahip olacağız hem de yeni yüzümüzü bütün dünyaya tanıtacağız.

Türkiye geçtiğimiz yıl zor ama bir o kadar da başarılı bir yıl geçirdi. Ekonomimiz, işimiz, yatırımlarımız büyüdü gelişti. 2019'de madden olduğu kadar manen de güçlü bir Türkiye'yi inşa etmenin amacındayız. Desteklerimiz ve teşvilerimiz artarak devam edecek.

Sanatı eylemle, aksiyonla birlikte yürüten çok fazla insan yok. Bunlardan en önemlilerinden biri de Akif İnan'dır. 12 Eylül döneminde konferansları ile vesayet rejimine karşı dimdik durmuştur. Bu millete hayal kırıklığı yaşatmadık, bundan sonra da yaşatmayacağız.

Çirkin oyunlarla, tahriklerle kimsenin varacağı bir yer yoktur. Artık o dönemler geride kalmıştır. Tek başımıza da kalsak millet emanetini, milletin egemenliğini her şart altında savunmaya devam edeceğiz.

Bugün aynı zamanda polis memurumuz, şehidimiz Fethi Sekin'in ölüm yıl dönümü. Bugün yine Beytüşşebap'ta şehit olan Mehmetçiğimize de bu vesile ile Allah'tan rahmet diliyorum.

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