Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de okul açılış töreninde konuşuyor.



Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



Bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızı, kardeşimiz bileceğiz. Ayrılıkçı fikirlere asla yer vermeyeceğiz. Ülkemizin düşmanları bellidir. Düşmanlar ay yıldızlı bayrağımıza karşı çıkanlardır.

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