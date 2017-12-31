KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Isparta'da, AK Parti İl Kongresi öncesi vatandaşlara seslendi.

Yıldırım'ın açıklamaları:

2019'da yeni bir başarıya imza atmaya var mısınız? Başkan, Isparta bitimiş işi. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Allah bizim birliğimize, dirliğimize zarar vermeye çalışanlara fırsat vermesin. Türkiye her zamanki gibi, milletinin desteği, Cumhurbaşkanı'nın liderliği ile dünyanın en fazla büyümesini sağlayan ülke haline geldi.

Ben bu duygularla 2018'in ülkemiz için milletimiz için barış, huzur ve refah dolu bir yıl olmasını mevlamdan niyaz ediyorum ve tebrik ediyorum.

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