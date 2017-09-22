Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak'ta referandum kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın açıklaması şöyle;



-Türkiye Irak İran komşu 3 devlet olarak telafisi imkansız sonuçların olacağını anlattık. Ancak şu ana kadar burada herhangi bir değişiklik yok. Şu ana kadar beklediğimiz olumlu sonuçları görmedik. Bu referandum Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesidir. Ulusal güvenlikten doğan haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Bunun gereği de yapılacaktır. Henüz zaman bitmiş değil. Barzani bu sevdadan vazgeçmelidir.



-Bütün dünyanın karşı çıktığı, inatla yapmaya çalıştığı bu referandum bölgedeki Kürt kardeşlerimiz için de hayır getirmez. Bölgede zaten sorunlar var. Sorunların üzerine yeni sorunlar ilave etmekten kaçınmaları gerek. Kerkük bilindiği gibi esas itibariyle demografik yapısı, oldu bittilerle değiştirilmeye çalışılmış bir şehirdir. Kerkük'ün yüzde 70'i Türkmen. Kerkük'ün bu meseleye dahil edilmesi ayrı bir fecaattir.

-(Başbakanlık tezkeresi) Gelen tezkere, Türkiye'nin güney kara hudutları ötesinde ve mücavirinde olabilecek her türlü ülkemiz aleyhine, ülkemiz milli güvenliğini tehdit edecek gelişmelere karşı müdahale hakkını veriyor. Asker gönderme hakkını veriyor.

-Liseye geçişte sistem değişikliğine gidilmiyor, Milli Eğitim Bakanlığımız çalışmaları sürdürüyor. Bu Bakanlar Kurulu'nda görüşülmeyecek. Ben buradan velilere şunu söylemek isterim; hiçbir şekilde yavrularımızın mağduriyetine yol açacak bir uygulamaya fırsat vermeyeceğiz.

-( Kadir Topbaş'a yönelik istifa iddialarına ilişkin) Kadir Bey bugün bir açıklama yapacak.

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