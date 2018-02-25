AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Kocaeli'de Muratreis Denizaltısı Kaynak Töreni'nde konuştu. Yıldırım, "Bazıları, Ege'de, Akdeniz'de bir takım kompolar peşindeler. Şartlar ne olursa olsun Türkiye, Deniz Kuvvetleri olarak her hal ve şartta ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahiptir. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın. " diye konuştu.
Yıldırım, "Türkiye'de misafir ettiğimiz yaklaşık 350 bin Afrinli topraklarına dönecek, orada huzur içerisinde yaşamlarını devam ettirecekler." dedi.
Alan terör örgütlerinden temizlenmektedir. Tamamen PKK/PYD/YPG-DEAŞ bölgeden temizlendikten sonra evlerinden, barklarından ayrılmak durumunda kalan ve Türkiye'de misafir ettiğimiz yaklaşık 350 bin Afrinli topraklarına dönecek, orada huzur içerisinde yaşamlarını devam ettirecekler.
Denizaltılar tamamlandığında uzun yıllar deniz kuvvetlerimize hizmet edecek. Proje, Alman-Türk ortaklığı ile devam ediyor. Gölcük'teki altyapı da iyileştiriliyor. Tersanenin özellikle denizaltı yapımında uzmanlaşmasının daha da gelişmesine fırsat tanınıyor. Türkiye özellikle son yıllarda her alanda yetkinliğini artırmaya devam ediyor. Savunma sanayinin yanı sıra, denizcilik, ticari denizcilikte de Türkiye önemli bir mesafe aldı. Bugün özellikle mega yat imalatında Türkiye bir marka oldu.
Denizcilikte bu hedefleri çok daha erken yakalayacağımız aşikardır.
"DENİZALTILARIN İNŞA SÜRECİ ÇOK UZUN"
Denizaltıların inşa süreci çok uzun. Aşağı yukarı 10 yılı buluyor. Bu çok uzun bir süre. Bu sürenin tekrar gözden geçirilmesi konusunda Deniz Kuvvetleri Komutanımızın bir inisiyatif almasını, sürenin 62 ay, topu topu bir denizaltı inşa ediyorsunuz, bu tedarik takviminin gözden geçirilerek mutlaka bu sürenin kısaltılması gerekiyor. Bu konuda istirham ediyorum. Ülkemizin karşı karşıya olduğu tehditleri dikkate alarak bir an önce bu denizaltılarımızın filomuza dahil edilmesinin zaruri olduğu kanaatindeyim.
EGE VE AKDENİZ MESAJI: HİÇ KİMSE YANLIŞ HESAP YAPMASIN
Bazıları, Ege'de, Akdeniz'de bir takım kompolar peşindeler. Şartlar ne olursa olsun Türkiye, Deniz Kuvvetleri olarak her hal ve şartta ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahiptir. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın.
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