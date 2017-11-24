Başbakan Binali Yıldırım'dan öğretmenler günü kabulünde açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, 81 ilden gelen öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyeti kabul ediyor.

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Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Van depreminde kaybettiğimiz 75 öğretmenimizi, eğitim şehitlerimizi de rahmetle anıyorum.

Eğitim sistemini kalkınma hedeflerimize uygun bir şekilde geliştirmeliyiz. Dünyanın diğer ülkeleri ile mukayese ettiğimizde çok genç, değişime açık bir nüfusa sahibiz. Genç nüfus bizim en büyük zenginliğimizdir. Dinamik, yenilikçi, modern bir eğitim sistemine sahip olmamız gerekiyor. Çok donanımlı, becerikli gençler yetiştirmek, çocuklarımızın potansiyelini erken yaşta fark edip zekayı işleyip azami derecede açığa çıkarmamız önemlidir.

Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren eğitimi en öncelikli alan olarak belirledik. Bunun için de eğitim bütçesini diğer bütün bakanlıkların üzerine çıkardık.

Hükümetimiz döneminde atanan öğretmen sayımız mevcut öğretmen sayısının yüde 64'ünü oluşturuyordu. Her 3 öğretmenden 2'si son 15 yılda göreve başladı. Şu anda öğrenci, okul, derslik sayısı bakımından öğretmen sayımızla yeterlilik gösteriyor. Sıkıntı nerede? Dağılımda. Bazı yerlerde eksik var, sınıflar kalabalık, bazı yerlerde de fazla var. Zaman içerisinde bu dengelemeyi de yapmış olacağız.