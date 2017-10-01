Başbakan, TBMM yasama yılının açılışında Katalonya referandumunu değerlendirdi. Başbakan Yıldırım "Onların kendi mevzusu erken kanaat yanlış olur" dedi.

Başbakan Kuzey Irak ile ilgili ise "Hala şansları olduğunu düşünüyorum" dedi.