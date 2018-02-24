Başbakan Yıldırım, AK Parti Malatya İl Kongresi'nde seçim ittifakı teklifiyle ilgili olarak, "Biri çıkmış diyor ki Cumhur İttifakı ahlaksız teklif. Yahu bu nasıl bir kendini bilmezlik. Sen Cumhur İttifakına, milletin adının geçtiği böyle bir yere bu benzetmeyi nasıl yaparsın. Bunlar fikir üretemeyince asabileşiyorlar, kabalaşıyorlar, çirkinleşiyorlar." dedi.
İHA'nın aktardığına göre, Malatya AK Parti 6. İl Kongresi için kente gelen Başbakan Binali Yıldırım, kongre öncesinde parti otobüsünden, toplanan halka yaptığı konuşmada, "Mehmetçiklerimiz, kahramanlırımız, terör neredeyse kökünü kazımak için gece gündüz çalışıyorlar" dedi.
Malatya AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Başbakan Binali Yıldırım, Malatya'da coşkuyla karşılandı. Kongre öncesi parti otobüsünden halka seslenen Başbakan Binali Yıldırım'ı binlerce kişi Türk bayrakları ile karşıladı. Kongre öncesi salon dışında bulunan binlerce Malatyalılara seslenen Başbakan Binali Yıldırım coşkulu kalabalığa teşekkür ederek konuşmasına başladı.
Yıldırım, "Bugün il kongremiz yapıyoruz sizler de bizim heyecanımızı aşkımıza milletimizin hayallerine gösterdiğiniz sevgi için heyecan için salona sığmadınız. Meydanları doldurdunuz miting havasında bir kongre gerçekleştiriyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Değerli kardeşlerim Malatya bu kutlu yolculuğa çıkarken bizimle beraber oldunuz. 2002'de yüzde 50 ile desteklediğimiz 2015'te yüzde 70'e yaklaştınız. Çünkü siz Malatyalısınız. Bugün Malatya'da bir bayram havası var bugün Malatya'da şenlik var. Bugün Malatya'da kongremiz var. Bayramımız var. Bayramınız mübarek olsun. Şimdi içeri geçeceğiz milletvekillerimizle bakanlarımızla inşallah kongremizi, Malatya'ya Türkiye'ye yaraşır bir şekilde gerçekleştireceğiz. Başka partilere bırakın il kongreleri büyük kongreleri bile bu coşkunun yarısı bile mümkün değil. İşte Malatya farkı bu maşallah. Biz de sizleri seviyoruz, sizler bizim başımızın tacı gönlümüzün miracısınız siz bu davanın gerçek kahramanlarısınız hepinizle gurur duyuyoruz. Bizler Malatya ile sizlerle gurur duyuyoruz. Yüce Türk milleti ile gurur duyuyoruz. 15 Temmuz kahramanları Malatya'nın yiğit insanlarıyla gurur duyuyoruz. Bereketli Malatya toprakları, kayısının başkenti Malatya ile gurur duyuyoruz" dedi.
Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı da hatırlatan Başbakan Yıldırım, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Allah bu birliğinizi beraberliğinizi bu kardeşliğinizi daim eylesin. Milletimiz için, memleketimiz için her türlü hileyi kumpası kuranlara da Allah fırsat vermesin. İşte askerlerimiz Mehmetlerimiz kahramanlarımız Türkiye için ay yıldızlı bayrağımız için Afrin'de destan yazıyorlar Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde destan yazıyorlar, doğuda güneydoğuda terör neredeyse kökünü kazımak için gece gündüz çalışıyorlar. Allah yar ve yardımcısı olsun. Bütün şehitlerimize, bu bayrak için şehadet şerbeti içen kardeşlerimize Allah'tan rahmet , gazilerimize huzurlu ömürler diliyoruz. Yarınımız, bugünden daha iyi olacak. İyi yolda güzel günleri hep beraber yaşayacağız" dedi.
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