Başbakan Binali Yıldırım, şehit Direkli'nin babası Nihat Direkli'nin Esentepe Mahallesi'ndeki evine geldi.

Şehit evi önünde ellerinde Türk bayraklarıyla kendisini karşılayan vatandaşları selamlayan Yıldırım, Direkli ailesinin evine geçti.

Yıldırım'ın, basına kapalı gerçekleşen ziyarette, şehit ailesine taziyelerini ilettiği, şehidin babasına Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye ettiği öğrenildi.

Ziyarette, Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş eşlik etti.

Yıldırım, şehit evinden çıkışta Gazi Vahide Şefkatlioğlu Yatılı Kız Kuran Kursu öğrencileriyle de hatıra fotoğrafı çektirdi.