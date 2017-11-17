Başbakan Yıldırım: Bestler-Dereler yolunu da yapıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ta Geylani Camii'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Siz bu alçak örgütün, PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin ne olduğunu 2015 temmuzunda gördünüz. PKK terör örgütünün Kürtler diye, Kürtlerin hakkı diye bir meselesi yok. Böyle bir sorunu yok. Sorun Kürt vatandaşlarımızın böyle bir terör örgütü gibi bir sorunu var. Sizin PKK gibi bir sorununuz var" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Cizre-Şırnak yolu yapılıyor. Seneye açıyoruz. Ama daha önemlisi Şırnak'ı Siirt'e bağlayacak, Siirt'i de Van'a bağlayacak Besler Dereler Yolu'nu da yapıyoruz, bunu da bitireceğiz." açıklamasında bulundu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Şırnak'ta az önce valimiz de söyledi, 27 tane cami yıktılar. 70 tane camiyi hasarlı hale getirdiler. Bu ne demek oluyor? Müslümanın mabedi yıkılır mı kardeşim? Bizim dinimizde, töremizde bu var mı? Bu alçak PKK terör örgütü insanları, masum insanları, askeri, polisi, korucuyu, önüne gelen herkesi gözünü kırpmadan öldürüyor. Çünkü bunlar talimat aldıkları efendilerinin dediklerini yapıyor. Artık bunlar bu millete zarar veremeyecek. Bundan emin olabilirsiniz. Yeter ki biz ülkemize, çocuklarımıza, geleceklerimize sahip çıkalım.

BAŞBAKAN YILDIRIM, ÜS BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Şırnak'la birleşen 4 temelli yolu da önümüzdeki sene açıyoruz. Terör örgütüne rağmen inatla bu yolu da bitiriyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz bu güzelim ülkenin insanları ile gurur duyuyoruz. İki yıldan beri mücadelemiz devam ediyor. Şırnak merkezde bu alçak PKK terör örgütü ne yapmış? Hafızalarınızı yoklayın. Hasarlı konut sayısı 14 bin 166. 34 bin konutu az hasarlı hale getirmişler. Biz ne yaptık? Yıkılan binalar yerine gelir, yıkılan camiler yeniden yapılır ama yıkılan gönülleri fethetmenin yolu da Şırnak'ı barımıza basmaktır.

Cumhurbaşkanımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. Sizlere Cumhurbaşkanımızın da selamını getirdim. Hamidiye Kışlası'ndaki bayrak inmedi. Bugün, bakanlarımızla beraber Şırnak'a geldik. Tugayı ziyaret ettik. Güvenlik güçlerimizi, jandarmamızı yaptıkları gece gündüz fedakarca sizlerin, milletin güvenliği için yaptıkları çalışmaları yerinde gördük.

Devlet millet kaynaşması ile inşallah bu işin içinden çıkacağız. Cizre'de ve Şırnak'ta belediye başkanları vardı. Seçtiniz getirdiniz. Hizmet var mıydı? Yok. Devletten aldıkları paraları terör örgütüne taşıdılar. Onlar da buraya bomba olarak, terör eylemi olarak döndü. Arkadaşlarımız şimdi var gücüyle şehri güzelleştirmek için çalışıyorlar. Bugüne kadar Şırnak merkezde 117 kilometre sıcak asfalt yapılmı. 57 kilometre kanalizasyon yapılmı. 85 kilometre içme suyu hattı döşenmiş. Şırnak daha fazlasına layık.

"BESTLER-DERELER YOLUNU DA YAPIYORUZ"

Şırnak burada Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için, ülkenin geleceği için, milletimizin birliği beraberliği için teröre rağmen ayakta duruyor. Buradan Cizre'ye gideceğiz. Oradan Hakkari'ye geçeceğiz. Orada vatandaşlarımızla buluşacağız. Cizre-Şırnak yolu yapılıyor. Daha önemlisi Şırnak'ı Siirt'e bağlayacak, Siirt'i de Van'a bağlayacak, Bestler-Dereler yolunu da yapıyoruz. Bunu da bitireceğiz. Bu yolda çalışan müteahhitin iş makinalarını yaktılar. Daha sonra oraya çalışma güvenliğini alsın diye koyduğumuz askerlerimizi, jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı alçakça şehit ettiler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, biz onlara rağmen bu yolu da yapacağız. Böylece yolunuzu da bahtınızı da açacağız.

Kimimiz Türk, kimimiz Arap, kimimiz Türkmen, kimimiz Türk. Ne olursak olalım yaradan rabbimizin kuluyuz. Bizi birbirimize bağlayan yüce dinimiz. Peygamberimiz bize yeter. Kürt'seniz Kürtlüğünüzle gurur duyacaksınız. Arap'sanız Arap'ım diyeceksiniz. Türk'seniz Türk'üm diyeceksiniz. Ayrımcılık olmayacak. Hepimiz ay yıldızlı bayrağın altında Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu bir vatandaşıyız. Bizi birbirimize bağlayan dinimizdir, mübarek Peygamberimizdir. Bayrağımızdır, vatanımızdır ve milletimizdir.

"ONLARIN SİZİ DÜŞÜNDÜĞÜ YOK"

Terör örgütleri ve onların arkasındakiler de bizi "Sen şucusun, sen bucusun" diyerek bizleri birbirimize düşman etmeye çalışıyorlar. Dağda kaybolan, yok olan gençlerin yeri orası mı? Türkiye'nin kalkınmasında sizin gibi "Ben de varım" diyecek. Onlara bir takım ütopyalarla, gerçekleşmesi imkansız ideolojilerle hayatlarını kararttılar. Bundan sonra bunlardan vazgeçiyoruz. Hedefimiz bir olarak, beraber olarak geleceğe kilitlenmek olacak. Bugünümüz güzel, yarınımız bundan daha güzel olacak.

Siz bu alçak örgütün, PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin ne olduğunu 2015 temmuzunda gördünüz. PKK terör örgütünün Kürtler diye, Kürtlerin hakkı diye bir meselesi yok. Böyle bir sorunu yok. Sorun Kürt vatandaşlarımızın böyle bir terör örgütü gibi bir sorunu var. Sizin PKK gibi bir sorununuz var. Onların sizi düşündüğü yok.

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