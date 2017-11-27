Başbakan Binali Yıldırım İngiltere'de konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım İngiltere'de Düşünce Enstitüsüne konuşuyor. Konuşmadan satır başları şöyle:

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Başbakan Yıldırım'ın konuşmadan satır başları şöyle:

"6 yıl içerisinde Suriye'den ülkemize sığınan göçmenlerin 250 bin bebeği gözlerini dünyaya Türkiye'de açtı. Suriye'nin içten içe yanarak enkaz haline dönüşmesine Türkiye kayıtsız kalamazdı. Hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Bunun, bizim insanlığımızın, büyük devlet olma geleneğimizin bir gereği olduğunu düşünerek hareket ediyoruz. Yerinden yurdundan olmuş bu kadar insanın hayatını başka yerde sürdürmesi mümkün olamaz. Hani bir söz vardır bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş. Biz ne imkan sağlarsak sağlayalım, onların kendi toprakları var, bunu göz ardı edemeyiz. Bunun için Suriye'de bir an önce kalıcı barışa, çözüme gidilecek yolları birlikte hareket edip açmak gerekir."

ASTANA SÜRECİNDE BELİRLİ BİR NOKTAYA GELDİK

"Bir ASTANA süreci var. Bu süreç belirli bir noktaya kadar geldi. Oldukça önemli yol katettik. Bu süreç Cenevre'de kalıcı barışı engelleyen bir süreç değildir."

başbakan binali yıldırım