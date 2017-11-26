Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere’de CEO’larla görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, bugün başlayacağı İngiltere ziyaretinde BP, Shell, Vodafone, HSBC, Rolls Royce, Glaxo Smith, Llyods gibi dev şirketlerin CEO’ları ile bir araya gelecek. Türkiye’ye yatırım yapılması çağrısında bulunacak olan Yıldırım, İngiltere Başbakanı Theresa May ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Görüşmelerin gündeminde, savunma sanayii alanındaki projeler önemli yer tutacak.

Türkiye, 15 Temmuz’un ardından İngiltere ile olan yakın diplomasisini sürdürüyor. Ocak ayında İngiltere Başbakan May Ankara’ya gelmişti, mayısta Yıldırım Londra’ya gitmişti. Bu karşılıklı ziyaretlerin ardından Yıldırım, bir kez daha İngiltere’de temaslarda bulunacak.

Ziyaret bugün başlayacak. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Yıldırım, ilk olarak uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek. Türkiye’deki yatırım olanaklarını anlatacak olan Yıldırım, “Türkiye, bölgenin en istikrarlı ülkesi. Yatırım yapılabilir güvenli bir ülke” mesajı verecek.

Bu toplantının ardından yarın Yıldırım, İngiltere Başbakanı Türkiye Ticaret Temsilcisi Lord Janvrin’in vereceği öğle yemeğine katılacak. Yemekte İngiliz firmalarının CEO’ları ile buluşacak olan Yıldırım, BP, Shell, Vodafone, HSBC, Rolls Royce, Glaxo Smith, Llyods gibi dev şirketlerin yöneticilerine seslenecek.

SAVUNMA PROJELERİ

Yıldırım, İngiltere Başbakanı May ile baş başa ve heyetler arası olmak görüşme yapacak. Bu görüşmede Suriye, Irak gibi bölgesel gelişmelerin yanı sıra savunma sanayii alanındaki projeler ele alınacak. Milli muharip uçak projesi geliştirmeye yönelik TAI ile İngiliz BAE arasında bir çerçeve sözleşme bu yılın başında imzalanmıştı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefi 20 milyar dolar olarak konulmuş, ancak 16 milyar dolarda kalmıştı. Yıldırım-May görüşmesinde ticaret hacminin artırılmasına ilişkin başlıklar görüşülecek. Yıldırım, düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) toplantısına da katılacak.

KIBRIS VE AB DE GÜNDEMDE

Başbakanlık’tan geziye ilişkin yapılan açıklamada, May’le yapılacak görüşmede ikili siyasi konuların yanı sıra ekonomi, güvenlik, savunma gibi öncelikli alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesi, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Kıbrıs, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler ve terörle ortak mücadele konularının ele alınacağı kaydedildi. Yıldırım’ın İngiltere’de gazetecilerle bir araya geleceği ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’yle temaslarda bulunacağı belirtildi.

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