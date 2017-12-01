Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul Sancaktepe'de Şehitlik Parkı açılışında konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

-(Kemal Kılıçdaroğlu) Elindeki belge dediğin ne varsa götür mahkemelere ver kardeşim. Siyaseten ülkenin geleceği için söyleyecek sözü kalmayan ana muhalefet partisi genel başkanı partisini uçuruma sürüklüyor. Çamur at izi kalsın politikasına artık son ver. Ama onlarda bu yürek olmaz. Her seçimde "Kazanamazsam istifa edeceğim" dedin. İstifa ettiğini gören oldu mu? Dün SSK'yı bugün de CHP'yi iflasa sürüklüyorsun. Küresel güçlerin operasyonuna su taşıyorsun. Bunların hiçbiri tesadüf değil.

-Kendi vatanına ihanet eden FETÖ terör örgütü ABD'nin eteğinde adeta siyasi güç dileniyor.

-(Rıza Sarraf) İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner. Zaten kendi de hapisten çıkmanın en kolay yolu 'satmak' diyor. 'Satarım...' Alıcısı olursa.... Buradan açıkça ifade ediyorum; Bu dava hukuki olmaktan çıkmış, tamamen siyasi bir şekle dönüşmüştür. Amaç Türkiye'yi zora sokmaktır. CHP kadroları Amerika'ya tanışmış, bu davayı takip ediyorlar. Ey Kılıçdaroğlu sen hiç 15 Temmuz şehitlerinin davalarına gittin mi? Önce şehitlerin davalarına git.