Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de

Başbakan Binali Yıldırım'ın iki günlük İzmir ziyareti, yoğun programı nedeniyle gecikmeli olarak başladı.

DHA'nın haberine göre; AK Parti İzmir İl Danışma Kurulu toplantısını erteleyen Başbakan Binali Yıldırım, Çiğli 2'nci Ana Jet Üssü Komutanlı'ğı ziyaretini ise ertelemedi.

Uçakla üsse inen Başbakan Binali Yıldırım, burada komutanlardan brifing aldı. Yaklaşık 3 saat ana jet üssünde kalan Başbakan Yıldırım, daha sonra otele geçti. Otelde ikili görüşmeler yapması beklenen Başbakan Binali Yıldırım, yarın da Ekonomi Bakanlığı'nın destekleriyle Swissotel'de düzenlenecek Ege Ekonomik Forum'a katılacak.

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