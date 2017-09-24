Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Mamak 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşuyor.

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Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

6. AK Parti Mamak İlçe Kongresi'nde hepinizi sevgi ile saygı ile selamlıyorum. Mamak şehitlerimizin, bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah mekanlarını cennet eylesin. Mamaklılar, değerli yol arkadaşlarım, ülkemizin bağımsızlığı için, istikbali için siz o gece liderimiz, milletin adamı, Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara indiniz.

AK Parti kongreleri bir bayramdır. Bir demokrasi şölenidir. Kongreler tazelenmedir, değişimdir, heyecandır. AK Parti kadroları gençleşiyor. Gençleşirken tecrübe ile birleşiyor.

binali yıldırım

AK Parti Mamak 6. Olağan kongresi