Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, Çorum'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

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Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Türkiye'nin illerini ilçelerini birbirine yollarla bağladık. Sinop'tan Hatay'a, Edirne'den Kars'a memleketin her köşesine hizmet götürdük. Dünyaya ilham veren eserleri birer birer hayata geçirdik. Vurur yüze ifadesi, sefa geldik birtanesi, Çorum...

Çorum'da da büyük hizmetlerle Türkiye'nin kalkınmasına aynı şekilde katkı sağladık. Bugün toplu açılışını yapacağımız Çorum bu eserlerle daha da güzel olacak, daha da gelişecek. Artık eserleri birer birer açmaya yetişemiyoruz, onun için de toplu toplu yapıyoruz. Bugün 64 eserin açılışını yapacağız. Biz AK Parti olarak başından beri siyasette bir önemli konuya hep vurgu yapıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Az önce burada hanım kardeşlerimizden bir tanesi dedi ki, Çorum'da hastanelerde bize iyi muamele yapmıyorlar. Hizmetlerden yeterince memnun değiliz. Bakın Sağlık Bakanıma talimatı verdim, yarından itibaren bu yanlışı yapanlara hesabını anında soracağız.

AK Parti'nin tek adresi var o da millettir. Millet mutluysa, mesutsa biz de mesuduz, biz de mutluyuz. Son zamanlarda milletimizin huzurunu bozmaya çalışan, ülkemizin güvenliğini tehdit eden bazı gelişmeleri birlikte yaşıyoruz.

Birkaç gün önce Kuzey Irak'ta bir referandum oldu. Bakın, sevgili kardeşlerim, bütün dünyanın karşı çıkmasına rağmen, Türkiye'nin ikazına rağmen inatla bunu gerçekleştirdiler. Biz bu topraklarda bin yıldan fazla Türk, Kürt, Arap, Türkmen, Çerkez, her mezhepten vatandaşlarımızla beraber yaşıyoruz. Bunun en büyük örneği Çorum'dur. Çorum kardeşliğin şehridir. Kişisel ihtirasları yüzünden orada ayrılık tohumları serpenler en büyük kötülüğü Kuzey Irak'ta yaşayanlara yapıyor.