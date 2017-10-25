Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkan detaylar şöyle:

Tarım, sanayi, ticaret üretim gibi fırsat pencereleri bir bir ele alınacak ve burada önemli bir sonuç ortaya çıkacak. 2017'nin sonuna yaklaşıyoruz. Küresel ekoomi toparlanmaya başlıyor. 2008'de başlayan halen devam eden küresel ekonomide iyileşme var. Özellikle Avrupa ekonomisinde toparlanma söz konusu.

İçinden geçtiğimiz bu dönemde, küresel kriz nedeniyle ortaya çıkan kriz henüz bitmiş değil. ABD'de yeni yönetmelikle ortaya çıkan söylemler, yeni bir küresel tehditin habercisi gibi. Ancak korumacılık politikaları, küresel barışa katkı sağlamadığını göstermiştir.

Parasal gelişme Avrupa'da tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye için olumlu. İhracatımızdaki artışında bu parasal gelişme ciddi bağlantısı var. İhracatımızın yarısı Avrupa ülkeleriyle yapılıyor. Asıl risk gittikçe artan borç seviyesidir. Borç seviyesi gelişmekte olan ülkelere göre büyük bir risktir. Gelişmiş ülkelerin gayri safi harcamalarının seviyeleri var.

Zenginlik merkezleri artık doğudan batıya değil, doğuya doğru hicret ediyor. Son dönemde ayrılma istekleri, referandum, brexit gibi gelişmelerde bölgesel ekonomiye önemli ölçüde etkiliyor. Ortadoğu'da şu an için durum ümit verici değil. Kuzey Irak'ta verilen yanlış karar. Barzani, referandum öncesi şartlara dönüyoruz diye açıklama yaptı. Peki buraya gelecektin, niye bu yanlışta ısrar ettin? Niye yıllardır sizi himaye eden Türkiye'nin sözünü dinlemedin? Neyse, yanlış hesap Bağdat'tan döner. Yanlış hesap Bağdat'tan dönmüş oldu. Suriye ve Irak'ta siyasi otorite boşluğu iç savaş, bölgemiz için orta ve uzun vadede öngörü yapmamız için en büyük engel.

Bugün Ege Denizi'nde 2-3 yıl öncesine göre Avrupa'ya geçişler kontrol altına alınmıştır. Biz arzu ediyoruz ki Avrupa ülkeleri bu fedakarlığın farkında olsunlar. Avrupa'da son yıllarda yükselen milliyetçi akımlar, Avrupa'da gelecek vizyon ön görüsünü tamamen ortadan kaldırmışlar. Şu zamanlarda aşırıklarla mücadele etmektedir. Biz bir adım gelene iki adı yanaşırız.

Biz bu coğrafyada birlikte yaşayacağız. Sorunları değil, fırsatları ortaya çıkaracağız. Ekonomi yakınlaştırır, siyaset uzaklaştırır. Bu yüzden ortak potansiyellerimiz üzerinedn gitmeliyiz. Geçen Atina'da bay Çipras ile güzel çalışmalar yaptık. Turizm ve ticaret alanında müzakerelerimiz oldu. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Selanik'te Başbakan ve Bakanlar ile bölge ekonomisinde ikili ilişkilerde geldiğimiz düzeyi görüşeceğiz. Ege Denizi'nde Avrupa'ya göçmen geçişi konusunda Yunanistan'la çalışma içerisindeyiz. Buna benzer işbirliğinin turizm alanında iyi geliştiğini görüyoruz. Birçok vatandaşımız bırakın yıllık tatillerini haftasonlarını bile Yunanistan'da geçirmek için gidiyorlar. Bu da bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Avrupa brexiti gözden geçirmesi lazım.Bu kararı Avrupa verecek biz buradayız. Avrupa ile kesilen müzakerelerin yeniden başlamasına onlar karar verecek.

Bütün bu şartlar altında Türkiye tüm bu gelişmelere rağmen Türkiye nerede, gideceği yol neresi? Bu krizler ortasında 2017 yılında Türkiye'nin önünü açacak çok önemli kararlar aldık. Bunlar 8 Aralık kararlarıdır. Bu kararlarla Türkiye'de kredi genişlemesini öngören kararlar aldık. Esnafa, kobiye kredi kullanımında yardımcı olduk. Bunları kullanan sayısına baktığımızda yarım milyonu buluyor. Küçük ve orta büyük ölçekte bir kaynak temini sağlandı. Bu kadar para genişlemesine rağmen büyüme artmaya başladı. 15 Temmuz'da Türkiye yüzde 4 küçüldü, daha sonrasında yüzde 5 büyüyen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bunlar zamanında alınan cesur kararların sonucudur. İki tane sihirli kelime var güven ve istikrar.

"TÜRKİYE'NİN 2018'İ, 2017'DEN DAHA İYİ OLACAK"

Ortalama kişi başı milli geliri yüzde 37'den yüzde 62'ye çıkardık. Yeter mi yetmez, daha da çıkarmamız lazım. İşadamlarımız... Kararlarınızı alırken 2018 ve sonrası için bir öngörü yapmanız lazım, biz nasıl hesap yapalım diye düşünüyorsunuz. Kısa bir süre önce OVP yayınlandı. Onun için Türkiye'nin 2018'i, 2017'den daha iyi olacak. Hem enflasyon tek haneli olacak. Hem de büyüme hedefimiz yüzde 5.5 olacak. Sandıkta vatandaş, Türkiye'yi kimi yöneteceğine karar veriyor. Demokrasi ve istikrar konusundaki bu mutakabat iş dünyası için önemlidir. Türkiye büyümeden hzı kesmeden devam edecek. Ekonomiye dair kararlar alırken lütfen bunu not edin.

Tükiye bu yıl 1 milyon 150 bin kişiye istihdam sağlamış. Kadın istihdamı özellikler Türkiye'de artıyor. Yüzde 35'lere kadar çıktı. Üniversitelerdeki akademisyenlerin yüzde 54'ü kadınlardan oluşuyor. Gelişen Türkiye'nin en büyük göstergesidir bu. Bir de Suriyeliler var biz de diğer ülkeler gibi banane diyerek kapımızı açmayabilirdik ama bize yakışmazdı. Biz bize yakışanı yaptık.

16 Nisan'da aldığımız karar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yeni bir değişim yeni bir reform olacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

binali yıldırım

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