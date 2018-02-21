Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı ile Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Başbakan Yıldırım, DEİK toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

İmalatçılarla konuştuk, konut sektörü, hizmet sektörü ile konuştuk. Sonra alt alta yazdık KGF başta olmak üzere bir seri yasal düzenleme ile 2017'de herkesi şaşırtan sonucu elde ettik. 2018, 2017'den daha iyi olacak.

Türkiye kamu yatırımlarıyla büyümüyor. 1 trilyon yatırımımız var 120 milyarı bizim gerisi özel sektörün.

Dünyanın en büyük havalimanını Türkiye yapıyor. Zenginlik merkezleri batıdan doğuya giderken Türkiye'den geçiyor.

30 trilyon dolarlık yıllık gayri safi hasılanın olduğu bir pazara hitap ediyor. 1.6 milyar nüfusa hitap ediyor. Ülkemizin potansiyeli çok yüksek.

Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu toplantıda dile getirilen konuları bakanlarımız suratle ele alacak ev bizimle ilgili kısmı biz halledeceğiz. Size düşen kısmı da sizden bekliyoruz.

Başbakan Binali Yıldırım, 11. Kalkınma Planı toplantısında ise şöyle konuştu:

Değişimi vaktinden önce görüp, her yönü ile biz de bu değişim ve dönüşümü gerçekleştirdiğimiz zaman hem 2023 hedeflerimizi daha rahat şekilde karşılayacağız hem de milletimizin bölgedeki konumunu güçlendirmiş olacağız.



Halkımızın refahı kat be kat artacak. Türkiye bölgede istikrar adası olmaya devam edecek. 11. Kalkınma Planı'nın öncelikli hedeflerinden bir tanesi milli geliri de daha da artırmak. SAtın alma gücü parimetresine göre dünyanın en büyük 13. büyük ekonomisi durumuna geldik. Kişibaşı gelirimiz 25 bin doların üzerine çıktı.



2023 hedeflerimizde dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasında yerimizi almak...

Rekabet gücü yüksek ekonomimiz, kalite ve teknolojik gelişimi öncelikli alanlar olarak belirledik. Bugüne kadar uyguladığımız gerçekçi politikalarla, ekonomi istikrarını ve güveni temin ettik. Kalkınma hedeflerimizle daima doğru ve kararlı adımlar attık. Bölgemizde dünya genelinde yaşanan siyasi ve ekonomik krizleri vakitlice gördük ve tedbirlerimizi aldık.

Ekonomik ve siyasi ilişkilerin çok karmaşık hale geldiğini beraber görüyoruz. Küresel ve bölgesel adaleti tehdit eden yeni bölgesel unsurlar var. Tüm bunlara rağmen Türkiye etrafındaki sorunlara çözüm üreten, gelecek için güvenli bir liman olmaya devam ediyor. Demokrası, güçlü, hukuk devleti ekonomisi ile göz kamaştırıyor.

Uygulanan ekonomik ve sosyal politikalar sonucunda yoksullukta kayda değer gelişmeler oldu. Önümüzdeki dönemde bir taraftan eğitim ve sağlık yatırımlarına devam ederken, diğer taraftan geçmiş yatırımların sonuçlarını da görmeye başlayacağız.

Eğitim tarafından öğretmen ve öğrenciler açısından fırsat eşitliğinin daha da artırılmasını mutlaka sağlayacağız. 2019 yılı sonunda Türkiye genelinde tekli öğrenime geçeceğiz.

11. Kalkınma Planı ile bilişim, ulaştırma, tarım gibi sektörlerdeki altyapı yatırımlarımız devam edecek. Daha fazla üretip daha fazla istihdam yapacağız. Yeni yollar, köprüler, havalimanları ile ülkemizi dünya ile bütünleştirmeye devam edeceğiz. E-ticareti yaygınlaştırmak için önümüzde çok büyük fırsatlar var.

Enerji alanında yerli kaynakların payını artırmaya devam edeceğiz. Rezervlerimizi daha çok kullanıp, cari açığın azaltılmasına yoğunlaşacağız.

Tarımda verimliliği artıracak ve arazi bütünlüğünü sağlayacak adımlar atıyoruz.

Hükümetimiz en zor şartlar altında bile günlük hesaplar ile hareket etmeyerek, gelecek kalkınma hedeflerine odaklanarak kararlar alıyor. Bu politikaları belirlerken popülerizme asla fırsat vermedik. 11. Kalkınma Planı da orta ve uzun vadeli hedeflerimizin omurgasını oluşturacak.

11. Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum.