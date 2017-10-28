Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Konya Mevlana Meydanı'nda toplu açılış törenine katıldı. Başbakan Yıldırım açılış töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

-Yapımı tamamlanan hastanelerin açılışlarını yapıyoruz. Konya'yı geleceğin marka şehirlerinden yapmak için çalışıyoruz. Konya'ya 40 milyar lira yatırım yaptık. Çevre yolunun yapımına başladık. Biliyorsunuz 55 bin metrekare alana sahip yüksek hızlı tren garı temelini ağustosta atmıştık, inşallah önümüzdeki sene tamamlamış olacağız. Konya-Karaman hızlı trenini de önümüzdeki sene açıyoruz.