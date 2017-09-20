Başbakan Binali Yıldırım, kuvvet komutanlarıyla görüşecek

Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Yıldırım, bugün, Kara Kuvvetleri̇ Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deni̇z Kuvvetleri̇ Komutanı Korami̇ral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri̇ Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ari̇f Çeti̇n'i̇ Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

BAŞBAKAN, ORG. YAŞAR GÜLER'İ KABUL ETTİ

binali yıldırım

Yaşar Güler

Hasan Küçükakyüz

Adnan Özbal

Arif Çetin